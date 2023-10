Polizia: Maiorano, ‘Assunti idonei non vincitori concorsi allievi agenti’

In un importante passo verso il rafforzamento delle forze dell’ordine, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha completato la procedura di assunzione di 155 e 228 idonei non vincitori dei precedenti concorsi per allievi agenti della Polizia di Stato. L’annuncio è stato fatto dall’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, sottolineando l’importanza di questa misura e augurando un proficuo servizio ai futuri agenti.

“Dopo aver mostrato vicinanza a questi ragazzi e ragazze e, soprattutto, dopo l’emendamento e l’ordine del giorno presentati a mia prima firma, finalmente possiamo annunciare che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha completato le procedure per l’assunzione dei 155 e 228 idonei non vincitori dei precedenti concorsi per allievi agenti della Polizia di Stato. I nuovi allievi agenti, infatti, già nel prossimo mese di dicembre saranno avviati alla frequenza del 225° corso di formazione assieme ai vincitori del concorso di 2138 allievi agenti riservato ai volontari in ferma prefissata”. Ad annunciarlo è l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione parlamentare Antimafia.

“Un risultato straordinario che testimonia la volontà del Governo Meloni di potenziare gli organici delle forze dell’ordine sul territorio anche attraverso procedure veloci come lo scorrimento delle graduatorie, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza. Ringrazio, in particolare, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, On. Tommaso Foti, il sottosegretario di Stato all’Interno, On. Wanda Ferro, e tutti i colleghi del gruppo per aver condiviso e sostenuto sin da subito la mia azione parlamentare. Il nostro impegno concreto per rafforzare la sicurezza dei cittadini è massimo. Ai futuri agenti della Polizia di Stato, invece, un grande in bocca al lupo per un sereno e proficuo lavoro al servizio del nostro Paese” ha concluso il deputato Maiorano.

