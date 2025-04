Contratto Forze Armate e Polizia: la tabella degli arretrati con tutti gli importi per grado

Gli Adeguamenti Stipendiali del Nuovo Contratto

Il personale delle Forze Armate e di Polizia riceverà a maggio 2025 gli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il contratto prevede un adeguamento stipendiale del 5,89% con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Importi Differenziati per Qualifica

Come riportato nella tabella ufficiale, gli importi degli arretrati variano considerevolmente in base alla qualifica. Per gli arretrati 2024, si va dai 1.087,04 euro lordi per un Agente ai 1.651,48 euro per un Commissario capo. Per il 2025, gli importi oscillano tra 334,48 euro e 508,15 euro lordi.

L’ammontare netto effettivo dipenderà dalla posizione economica di ciascun dipendente, con cifre che aumentano progressivamente secondo il grado. Gli importi indicati sono al lordo delle detrazioni per le somme già erogate come indennità di vacanza contrattuale e anticipo contrattuale.

Tempistiche di Erogazione

NoiPA sta lavorando per procedere al pagamento degli arretrati mediante un cedolino straordinario previsto indicativamente per il 26 maggio 2025, sebbene questa tempistica potrebbe subire variazioni in base ai processi amministrativi in corso.

L’adeguamento permanente dello stipendio non potrà essere implementato nel cedolino di maggio, la cui elaborazione è già avanzata, ma verrà applicato a partire dal cedolino di giugno 2025.

Metodologia di Calcolo

Il calcolo degli arretrati considera diversi fattori:

L’incremento del 5,89% sulla retribuzione annua lorda

Gli arretrati per le 13 mensilità del 2024

Gli arretrati per i primi 5 mesi del 2025

La sottrazione di quanto già corrisposto come indennità di vacanza contrattuale (0,5%) e anticipo contrattuale (3,35%)

Il contratto non prevede arretrati per gli anni 2022 e 2023, poiché gli aumenti relativi a quel periodo sono stati assorbiti dall’indennità di vacanza contrattuale già erogata.

Ulteriori Elementi Contrattuali

Il rinnovo contrattuale introduce anche altre misure, tra cui nuove indennità specifiche per determinate funzioni e l’estensione della licenza straordinaria per congedo parentale fino ai 12 anni di età del figlio, equiparandola al congedo INPS previsto per le altre categorie di lavoratori.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOVITA’ DEL CONTRATTO

TABELLA COMPARATIVA DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI Triennio 2022-2024 – D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 Gradi e qualifiche equivalenti Arretrati 2024

(cedolino maggio 2025) Arretrati 2025

(cedolino maggio 2025) RUOLI DI BASE Agente / Carabiniere / Finanziere € 1.087,04 € 334,48 Agente scelto / Carabiniere scelto / Finanziere scelto € 1.134,36 € 349,03 Assistente / Appuntato / Finanziere con qualifica speciale € 1.193,29 € 367,17 Assistente capo / Appuntato scelto / Appuntato scelto GdF € 1.260,24 € 390,94 Assistente capo +5 anni / Appuntato scelto +5 anni € 1.270,55 € 387,77 Assistente capo coordinatore / Appuntato scelto qualifica speciale € 1.299,41 € 399,82 RUOLO SOVRINTENDENTI Vice sovrintendente / Vice brigadiere / Vice brigadiere GdF € 1.331,31 € 409,63 Sovrintendente / Brigadiere / Brigadiere GdF € 1.361,94 € 419,06 Sovrintendente capo / Brigadiere capo / Brigadiere capo GdF € 1.417,36 € 436,11 Sovrintendente capo +4 anni / Brigadiere capo +4 anni € 1.425,42 € 438,59 Sovrintendente capo coordinatore / Brigadiere capo qualifica speciale € 1.455,62 € 447,88 RUOLI ISPETTORI Vice ispettore / Maresciallo / Maresciallo GdF € 1.401,20 € 431,14 Ispettore / Maresciallo ordinario / Maresciallo ordinario GdF € 1.458,87 € 448,88 Ispettore capo / Maresciallo capo / Maresciallo capo GdF € 1.496,05 € 460,32 Ispettore superiore / Maresciallo maggiore / Maresciallo aiutante € 1.552,17 € 477,59 Ispettore superiore +8 anni / Luogotenente € 1.566,60 € 477,59 Sostituto commissario / Luogotenente carica speciale € 1.595,37 € 482,03 Sostituto commissario coordinatore / Luogotenente carica speciale coordinatore € 1.621,54 € 490,88 RUOLI DIRETTIVI Vice commissario / Sottotenente / Sottotenente GdF € 1.533,88 € 498,93 Commissario / Tenente / Tenente GdF € 1.629,99 € 501,53 Commissario capo / Capitano / Capitano GdF € 1.651,48 € 508,15

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI