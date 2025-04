141 nuovi baschi amaranto per la Brigata Paracadutisti Folgore

Si è svolta nella palestra di Paracadutismo della Caserma Gamerra la cerimonia di consegna del Basco Amaranto agli Allievi del 93° Corso di Paracadutismo che permette agli aspiranti parà di entrare nei ranghi della Brigata Paracadutisti “Folgore”.



I Volontari in Ferma Iniziale, dopo dodici settimane di addestramento presso i vari Reggimenti Addestramento Volontari (RAV), sono stati trasferiti a Pisa per il Corso Tecniche di Combattimento per Aviotruppe (CTCA) della durata complessiva di dieci settimane.



Successivamente hanno affrontato altre quattro settimane dedicate al corso di addestramento all’aviolancio, comprensive dell’attività aviolancistica prevista per il conseguimento della qualifica di paracadutista militare.



La cerimonia di consegna del Basco Amaranto si è tenuta alla presenza del Comandante del Centro Addestramento Paracadutismo (CAPAR), Colonnello Antonio D’Agostino e del Comandante della “Folgore”, Generale di Brigata Federico Bernacca. Oltre 800 familiari hanno assistito alla cerimonia.



I neo Paracadutisti hanno ricevuto il permesso di indossare per la prima volta l’agognato basco amaranto con un sentito invito da parte del Comandante del CAPAR “Siatene degni! Servite la Patria con coraggio, onore, e diuturno impegno a meritarvi il rispetto di voi stessi. Siate Paracadutisti!”

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI