Nuovo contratto Polizia di Stato: novità stipendiali e indennità pensionabile

Il rinnovo contrattuale 2019-2021 è in dirittura d’arrivo. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato, in anteprima, il compendio dell’Arma dei carabinieri sul rinnovo contrattuale. Oggi pubblichiamo quanto previsto per la Polizia di stato.

Cosa prevede il contratto per la polizia di stato

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile è incrementato. Il valore del punto parametrale è fissato in 183,15€ annui lordi, quindi, un commissario avrà un incremento mensile di 63,97€ lordi sulla base di uno stipendio annuo lordo di 27.564,08€. Il commissario percepirà all’incirca 2.297€ lordi mensili, dato che si ottiene dividendo lo stipendio annuo per 12 mensilità, esclusa la tredicesima e le indennità. Mentre, l’incremento annuale lordo corrisponderà, all’incirca, a 831,61€ per 13 mensilità.

Stesso discorso vale per l’agente che godrà di un incremento mensile lordo di 44,73€ sulla base di uno stipendio annuale lordo di 19.276,54€. L’incremento annuale previsto dal nuovo contratto sarà, all’incirca, di 581,49€ (sulla base di 13 mensilità). Mentre, lo stipendio mensile di un agente si aggirerà intorno ai 1.250€ netti (scorporando dal lordo la quota INPS lato dipendente 9,19%; il fondo credito dello 0,35% e la ritenuta IRPEF che per il secondo scaglione dai 15.000 ai 28.000€ è del 25% per la parte eccedente i 15mila euro, 23% per i restanti 15mila euro).

Nel contratto è prevista anche l’indennità pensionabile che corrisponde ad un incremento mensile lordo che va dai 39,56€ (con un importo mensile lordo di 571,26€) per l’agente, fino a 64,59€ per il commissario capo (con un importo mensile lordo di 932,67€). Il provvedimento è a decorrere dal 1° febbraio 2021 e quindi verranno calcolati anche gli arretrati.

Nuovo contratto Polizia di Stato: lo straordinario

Gli incrementi relativi al lavoro straordinario scattano a partire dal 1° gennaio 2021. Per il commissario capo, sia Polizia che Penitenziaria, gli importi sono di: 16,11€ per il feriale, 18,22€ per il notturno o festivo e 21,02€ per il notturno festivo. L’agente riceverà: 11,28 (feriale), 12,76€ (notturno o festivo), 14,72€ (notturno festivo).

Nuovo contratto Polizia di Stato: le altre novità

Le altre novità presenti nel contratto 2019-2021 sono legate a:

Assegno di funzione , aumentato di 12,00€ annui;

, aumentato di 12,00€ annui; FESI (Fondo per l’Efficienza dei servizi istituzionali) comprende risorse, per il 2022, pari a 3.179,999€ per la Polizia di Stato e 220.126€ per quella Penitenziaria;

(Fondo per l’Efficienza dei servizi istituzionali) comprende risorse, per il 2022, pari a 3.179,999€ per la Polizia di Stato e 220.126€ per quella Penitenziaria; Trattamento economico di trasferimento andrà da un massimo di 775,00€ al mese per il rimborso canone alloggio, a un massimo di 1.000€ per il deposito masserizie;

andrà da un massimo di 775,00€ al mese per il rimborso canone alloggio, a un massimo di 1.000€ per il deposito masserizie; Trattamento di missione ammonta a 24,00€; con l’indennità notturna variabile a seconda se si presta servizio feriale (4,30€ per ciascuna ora) o festivo (14,00€ giornalieri);

ammonta a 24,00€; con l’indennità notturna variabile a seconda se si presta servizio feriale (4,30€ per ciascuna ora) o festivo (14,00€ giornalieri); Servizi esterni sono pagati dai 5,00€ ai 10,00€; mentre l’indennità cyber è pari a 5,00€ per ogni giorno effettivo di impiego;

sono pagati dai 5,00€ ai 10,00€; mentre l’indennità è pari a 5,00€ per ogni giorno effettivo di impiego; Chi è chiamato a lavorare nel giorno di riposo, è prevista un’ indennità di compensazione che passa a 12,00€;

che passa a 12,00€; L’ indennità di rischio , a seconda delle fasce di appartenenza, va da 0,80€ a 2,30€. Per gli operatori subacquei, l’indennità varia al variare della profondità dell’immersione, delle apparecchiature utilizzate e delle ore impiegate;

, a seconda delle fasce di appartenenza, va da 0,80€ a 2,30€. Per gli operatori subacquei, l’indennità varia al variare della profondità dell’immersione, delle apparecchiature utilizzate e delle ore impiegate; L’indennità per il servizio aviolancistico è misurata in 15,00€ giornalieri; mentre, per i soccorritori alpini è di 6,00€ per attività lavorative esterne non inferiori a tre ore;

è misurata in 15,00€ giornalieri; mentre, per i soccorritori alpini è di 6,00€ per attività lavorative esterne non inferiori a tre ore; Importo una tantum, corrisposti in base ai mesi di servizio prestati, sulla base di 12 mensilità.

Per la Polizia di Stato avremo come importo una tantum:

31,42€ per il 2019;

302,30€ per il 2020;

42,74€ per il 2021.

Per la Polizia Penitenziaria avremo come importo una tantum:

27,37€ per il 2019;

287,44€ per il 2020;

73,83€ per il 2021.

→ Testo rinnovo contrattuale 2019-2021-Polizia di Stato