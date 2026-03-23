Carabinieri, la professionalità non ha più scadenza: cancellato il limite temporale per la Riserva Selezionata

Fine di un’anomalia: il valore delle competenze oltre i vincoli burocratici

Per anni è stato il “collo di bottiglia” dell’efficienza: un limite di 36 mesi complessivi di richiamo che, per gli Ufficiali della Riserva Selezionata dei Carabinieri, suonava come un prepensionamento forzato. Mentre le altre Forze Armate continuavano a beneficiare dei propri specialisti, l’Arma era costretta da un paradosso normativo — il comma 10 dell’articolo 3 del DM 15 giugno 2022 — a congedare definitivamente professionisti d’élite proprio nel momento di maggiore maturità operativa. Una disparità che la nostra testata, Infodifesa, aveva denunciato come un corto circuito logico ed economico.

Il DM 4 marzo 2026: la norma che libera l’efficienza

Il cambio di rotta è arrivato con la firma del nuovo Decreto Ministeriale del 4 marzo 2026 da parte del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Il nuovo provvedimento non si limita a correggere il tiro, ma abroga integralmente il precedente decreto del 2022, eliminando quel tetto invalicabile che troncava le carriere degli ufficiali di complemento. La nuova architettura dei richiami prevede una ferma massima di un anno, rinnovabile fino a 24 mesi complessivi, ma introduce una clausola di flessibilità vitale: i richiami successivi sono ora possibili, a patto che siano intervallati da un periodo di interruzione del servizio. La professionalità, dunque, non è più usa e getta.

L’Arma dei Carabinieri “blindata” da profili d’eccellenza

Non si parla di semplici numeri, ma di eccellenze. La Riserva Selezionata dell’Arma attinge a profili di altissima specializzazione: esperti in genetica forense, balistica, finanza digitale, archeologia e psicologia. Professionisti già formati e integrati che spesso operano nella tutela del patrimonio culturale o in complessi ambiti di medicina legale. Costringerli al congedo definitivo dopo soli tre anni di impiego effettivo significava disperdere un capitale umano collaudato e immediatamente disponibile. Il nuovo decreto riconosce finalmente la necessità di disporre di personale “prontamente impiegabile” per colmare carenze in settori dove l’Arma risulta carente di specializzazioni interne

Sintonia al vertice: quando la politica ascolta l’operatività

È impossibile non scorgere, tra le righe di questo provvedimento, il risultato di una visione strategica condivisa che ha visto muoversi in perfetta sincronia il Comandante Generale Luongo e il Ministro Crosetto. La rapidità con cui è stata recepita l’esigenza di uniformità di trattamento con le altre Forze Armate testimonia una gestione della Difesa pragmatica e attenta alla modernizzazione. Questo intervento risolutivo non solo sana una ferita burocratica, ma conferma la volontà di non disperdere quel capitale umano già collaudato e integrato nei progetti più innovativi dell’Arma.

La scelta di non rinunciare a ufficiali che costano meno del servizio permanente — niente indennità di trasferimento o TFS, ma solo contribuzione previdenziale — appare come l’unica strada percorribile per una Difesa moderna e pragmatica

Criteri rigorosi: il ritorno del merito senza sconti

Se il tempo si dilata, il rigore resta massimo. Per essere ammessi al rinnovo della ferma, l’ufficiale deve aver dimostrato un rendimento eccellente, con una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”. Le maglie della selezione restano strettissime, come indicato dalla Tabella 1 del decreto: per il grado di Tenente Colonnello, ad esempio, si richiedono titoli accademici pesanti (Dottorato o Master di II livello), un’età minima di 48 anni e il possesso di una “fama indiscussa” nelle materie di interesse istituzionale. Un segnale chiaro: l’Arma apre le porte alla continuità, ma solo per chi garantisce l’assoluta eccellenza.

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