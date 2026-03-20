Allievi della Guardia di Finanza cantano “Noi non siamo Carabinieri”: il TAR annulla il rimprovero al Comandante

(di Avv. Umberto Lanzo)

La vicenda trae origine dal clima solenne dei preparativi per la cerimonia del “Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di consegna delle Fiamme”, svoltasi il 22 novembre 2024 presso lo Stadio Comunale “Della Vittoria” di Bari. In un momento di pausa dalle attività addestrative, un gruppo di allievi della 3ª Compagnia Allievi Finanzieri di Bari è stato immortalato in un video di diciannove secondi mentre scandiva ritmicamente il coro “noi non siamo Carabinieri”, accompagnando il tutto con un sincrono battito di mani. Il filmato, nato per restare probabilmente in una chat privata, ha invece preso il largo sui social network e su vari canali d’informazione, trasformando un momento di goliardia tra commilitoni in quello che l’Amministrazione ha definito un pregiudizio all’immagine e al prestigio del Corpo.

La scure disciplinare: il Comandante nel mirino per “omessa vigilanza”

A seguito della diffusione del video, la macchina sanzionatoria si è messa in moto con solerzia. Il 10 febbraio 2025, il Comandante della Scuola Allievi Finanzieri ha avviato un procedimento disciplinare contro il Comandante della 3ª Compagnia, contestandogli una presunta carenza di vigilanza e controllo sulla condotta dei militari a lui affidati. La tesi accusatoria era netta: le disposizioni organizzative impartite sarebbero state “insufficienti e non idonee” a prevenire cori definiti lesivi dell’onore del Corpo. Il risultato? Una sanzione di rimprovero inflitta il 4 marzo 2025 e confermata in sede di ricorso gerarchico dal Comandante della Legione Allievi il 27 giugno dello stesso anno.

Il ricorso al TAR: quando la catena di comando funziona ma viene ignorata

L’ufficiale sanzionato non ha accettato passivamente il provvedimento, impugnandolo dinanzi al TAR. La difesa ha puntato tutto sul difetto di istruttoria e sul travisamento dei fatti: l’Amministrazione avrebbe ignorato che il Comandante aveva adottato tutte le misure necessarie per garantire la disciplina. Dalle relazioni di servizio è emerso infatti che il ricorrente aveva impartito istruzioni chiare e dettagliate a quattro istruttori qualificati, ordinando una vigilanza costante e puntuale su tutte le fasi della cerimonia, in piena ottemperanza ai doveri imposti dal d.P.R. n. 90/2010.

La sentenza: l’imprevedibilità del video virale non è una colpa

Con la sentenza il TAR ha accolto integralmente il ricorso, smontando la tesi della Guardia di Finanza. Secondo i magistrati, l’evento non è causalmente riconducibile a una carenza del Comandante, il quale ha dato “integrale e corretto adempimento ai compiti a lui attribuiti”. Il coro e la successiva ripresa con lo smartphone sono stati qualificati come iniziative estemporanee verificatesi in un contesto del tutto estraneo alla sfera di controllo esigibile dal superiore.

Un “minimo rilievo pubblico” che non giustifica la sanzione

Il tribunale ha sottolineato come la diffusione del video e la sua acquisizione di rilievo giornalistico siano stati fatti imprevedibili, avvenuti in un frangente non rappresentativo dell’attività ufficiale del Corpo. In assenza di un dominio completo sulla serie causale che ha portato al video virale, non può esserci responsabilità disciplinare per il superiore. Il TAR ha dunque disposto l’annullamento della sanzione del rimprovero, compensando le spese di lite in virtù della peculiarità della vicenda, che vede per la prima volta un coro goliardico finire sotto la lente della giustizia amministrativa con questi esiti.

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