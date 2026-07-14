Lutto nella Difesa: addio al Generale Domenico Villani, già Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa e “padre” delle donne nelle Forze Armate

Le Forze Armate italiane piangono la scomparsa del Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Domenico Villani, figura di primissimo piano delle istituzioni militari e già Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. L’annuncio del decesso ha suscitato profondo cordoglio in tutto il comparto della Difesa, unendosi al dolore della famiglia per la perdita di un alto ufficiale che ha segnato tappe fondamentali nella modernizzazione dello strumento militare nazionale.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il proprio dolore ricordando gli anni di collaborazione istituzionale, definendo il Generale Villani un modello di competenza, autorevolezza e dedizione assoluta alla Patria.

Una vita per le Istituzioni: la brillante carriera ai vertici dell’Esercito

Originario di Campobasso, il Generale Domenico Villani ha tracciato un solco indelebile nella storia dell’Esercito Italiano ricoprendo incarichi operativi e strategici di massima responsabilità. Tra il 1999 e il 2001 è stato il stimatissimo Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, una delle unità d’élite della Forza Armata. Successivamente ha guidato il I Reparto Personale dello Stato Maggiore della Difesa sino al novembre del 2005, per poi assumere la guida del 2° FOD (Comando Forze di Difesa) di San Giorgio a Cremano, sovrintendendo alle attività delle Brigate dislocate nel Meridione e nelle Isole. Ha infine coronato il suo percorso d’onore assumendo l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.

Il contributo storico per l’ingresso delle donne nelle Forze Armate

Oltre alle sue indiscutibili doti sul campo, il nome del Generale Villani resterà per sempre legato a una svolta epocale per la Difesa italiana. È stato infatti uno dei principali “padri” dell’introduzione delle donne in divisa in Italia. In qualità di Presidente del Comitato consultivo per il Servizio volontario femminile, ha gestito e coordinato con lungimiranza e sensibilità le delicate fasi organizzative e culturali che hanno permesso l’accesso delle cittadine italiane alle carriere militari all’interno delle Forze Armate.

Il valore sul campo: le missioni internazionali e i riconoscimenti

Il Generale Villani ha servito il Paese anche al di fuori dei confini nazionali, guidando i contingenti italiani in scenari operativi complessi. Durante il mandato al comando della “Garibaldi”, ha partecipato in prima linea all’Operazione “Joint Guardian” nei Balcani, assumendo il ruolo di Comandante della Brigata Multinazionale Ovest in Kosovo.

Per la straordinaria capacità organizzativa, il fermo coraggio e l’equilibrio dimostrato nella gestione delle tensioni nei territori balcanici, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia e della Medaglia di bronzo al Valore dell’Esercito.

Il cordoglio del Ministro della Difesa Guido Crosetto

La notizia della scomparsa ha colpito da vicino i vertici politici e militari. Il Ministro Guido Crosetto ha rilasciato una nota ufficiale per esprimere il più sincero sentimento di vicinanza ai suoi cari:

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa del Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Domenico Villani, già Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. In quegli anni, da Sottosegretario alla Difesa, ho avuto modo di apprezzarne le straordinarie qualità umane, il profondo senso delle Istituzioni e la dedizione al servizio del Paese, valori che lo hanno accompagnato anche dopo aver lasciato il servizio attivo e che resteranno un punto di riferimento per quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.

Nel corso della sua lunga e brillante carriera ha servito l’Italia con competenza, autorevolezza e spirito di servizio, ricoprendo incarichi di grande responsabilità. Tra questi, quello di presidente del Comitato consultivo per il Servizio volontario femminile, attraverso il quale ha offerto un contributo significativo all’ingresso delle donne nelle Forze Armate.

Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo, anche a nome di tutta la Difesa, il più sincero sentimento di vicinanza e cordoglio”.

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