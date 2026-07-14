Tragedia a Trapani: malore improvviso nel sonno, muore il maresciallo Leonardo Mazzara. Aveva 41 anni

Una tragedia improvvisa stringe nel dolore l’Arma dei Carabinieri e la comunità siciliana. Il maresciallo Leonardo Mazzara, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Trapani, è deceduto all’età di 41 anni. Il dramma si è consumato nelle prime ore dell’alba, lasciando nello sconforto colleghi, amici e quanti lo conoscevano.

Il dramma all’alba e i soccorsi

Il corpo senza vita del militare è stato rinvenuto all’alba di oggi all’interno della sua abitazione. Secondo le prime informazioni disponibili, il decesso sarebbe stato causato da un infarto fulminante che lo ha colto nel sonno, non lasciandogli scampo.

I sanitari del 118, allertati immediatamente e giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del quarantunenne. Ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo vano.

Il cordoglio dell’Arma e della comunità

La notizia della scomparsa prematura del maresciallo Mazzara si è diffusa rapidamente, destando profonda commozione. Originario di Valderice, il sottufficiale era profondamente stimato e benvoluto sia nel proprio comune d’origine sia a Trapani, città dove svolgeva quotidianamente il proprio servizio istituzionale.

I colleghi dell’Arma dei Carabinieri si stringono nel dolore attorno alla famiglia del militare, ricordandone la dedizione alla divisa, l’altissimo profilo professionale e le spiccate qualità umane che lo hanno sempre contraddistinto nel corso della sua carriera operativa sul territorio.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!