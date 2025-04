Workshop “Mondializzazione nuovo paradigma di sviluppo multipolare”: Un ponte tra Italia e Cina per affrontare le sfide globali

La Fondazione di Studi Internazionali e Geopolitica, Ente Morale fondato e presieduto dal Cavaliere del Lavoro Professor Giancarlo Elia Valori, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, inaugurerà il 9 e 10 Aprile un importante workshop dedicato alla mondializzazione come nuovo paradigma di sviluppo multipolare. L’evento, che si terrà presso la prestigiosa Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in Piazza di Pietra, rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi della cooperazione internazionale in un contesto globale in rapida evoluzione.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione, pone particolare attenzione alle relazioni tra Cina ed Europa, con un focus specifico sul ruolo strategico che l’Italia potrà rivestire nelle future fasi di sviluppo della cooperazione bilaterale. La presenza di relatori di alto profilo, sia italiani che internazionali, testimonia l’importanza e l’attrattività della tematica in discussione.

Programma e relatori di prestigio

I lavori si apriranno mercoledì 9 Aprile alle ore 15:30 sotto la presidenza del Prof. Oliviero Diliberto, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma e già Ministro di Grazia e Giustizia. Tra i relatori di spicco figura il Cavaliere del Lavoro Dr. Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli & C. Spa, che affronterà il tema del “new normal” globale con l’amministrazione Trump.

Di particolare rilevanza sarà la partecipazione di ZHUO XIAN, Deputy Director General del Dipartimento di Strategia di Sviluppo ed Economia Regionale, in rappresentanza del Centro di Ricerca per lo sviluppo del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese. A lui si affiancherà Zhao Jian, Assistente Speciale del Presidente di Kelun Pharmaceuticals e Vice Presidente del Gruppo Kelun, che porterà la sua esperienza nel settore della salute globale.

Focus su energia, economia e relazioni internazionali

La seconda giornata, in programma giovedì 10 aprile alle ore 10:00, vedrà interventi incentrati sulle sfide energetiche e gli equilibri economici internazionali. Il Prof. Avv. Pietro Maria Putti, Amministratore Delegato del Gestore di Mercati Energetici, discuterà di transizione energetica e sostenibilità ambientale, mentre il Dr. Giuseppe Cinquanta, Vicepresidente Assistal, analizzerà le nuove strategie energetiche nel contesto della mondializzazione.

Di particolare interesse sarà l’intervento del Professor Paolo Savona, Professore Emerito e Presidente CONSOB, sui modelli di sviluppo e globalizzazione, seguito dal Professor Dr. Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, che esaminerà l’impatto delle guerre commerciali sulle aziende italiane e la reazione europea.

Completeranno il panel il Dottor Alessandro Vox, General Manager & CEO di Ma.CRO Lifescience Srl, Ms. Zhang Xiaoke, Segretario Generale dell’Associazione delle piccole e medie imprese dello Zhejiang, l’Ambasciatore Ofer Sachs, Direttore Generale di Herzog Strategies (Israele), che parlerà dei cambiamenti di potere in Medio Oriente, e il Cavaliere del Lavoro Luigi Cremonini, Presidente del Gruppo Cremonini.

L’elevato numero di adesioni già registrate conferma l’importanza di questo workshop come piattaforma di dialogo strategico in un momento di profondi cambiamenti negli equilibri geopolitici mondiali, con l’Italia che si propone come ponte naturale tra Europa e Asia.