Fuga dei poliziotti: il caro vita svuota la sicurezza delle città

La sicurezza a Milano è in bilico: il costo della vita sempre più alto sta spingendo via gli agenti di polizia, creando un’emergenza che potrebbe avere conseguenze dirette sull’ordine pubblico.

Uno stipendio insufficiente per vivere a Milano

Un poliziotto guadagna in media 1.600 euro al mese, mentre un monolocale a Milano costa almeno 900 euro. L’equazione è semplice: restare in città è quasi impossibile. La conseguenza? Dopo uno o due anni di servizio, gli agenti chiedono il trasferimento, privando Milano di personale esperto e lasciando scoperto il settore della sicurezza.

Un’emorragia di agenti che mette a rischio la sicurezza

Il problema non riguarda solo Milano: il turnover bloccato minaccia l’intero sistema di sicurezza italiano. Entro il 2027, tra pensionamenti e dimissioni, le forze di polizia perderanno circa 45.000 unità. Ogni anno lasciano il servizio 7.000 operatori, ma ne vengono formati solo 4.000, creando un deficit che potrebbe minare l’efficacia della sicurezza urbana.

Gli alloggi di servizio: un problema senza soluzione?

Attualmente a Milano esistono solo 2.111 alloggi di servizio, già tutti occupati. Servirebbero incentivi e progetti di edilizia pubblica per garantire agli agenti una casa, ma ad oggi il problema rimane irrisolto. Questo costringe molti poliziotti a cercare casa in province limitrofe, con spostamenti che incidono sulla qualità del lavoro e della vita.

Possibili soluzioni per trattenere i poliziotti

Per rendere Milano più attrattiva per le forze dell’ordine servono interventi concreti:

Utilizzare le aree dismesse per creare alloggi dedicati agli agenti.

per creare alloggi dedicati agli agenti. Coinvolgere il settore delle cooperative abitative per garantire case a prezzi calmierati.

per garantire case a prezzi calmierati. Riqualificare gli edifici già costruiti ma attualmente sfitti.

Il rischio di una città insicura

Se non si agirà tempestivamente, il pericolo è chiaro: meno poliziotti significano meno sicurezza. Milano rischia di diventare una città destinata solo ai super ricchi, escludendo non solo le forze dell’ordine, ma anche infermieri, giovani lavoratori e altre categorie essenziali.

Una crisi nazionale, non solo milanese

Milano è sotto i riflettori perché se ne stanno occupando anche i telegiornali in questi giorni, ma il problema è ben più ampio. In tutte le grandi città, soprattutto al Nord, il costo delle case è diventato proibitivo. Anche laddove vengono inviate nuove leve per potenziare gli organici, il ciclo si ripete: puntualmente, dopo pochi anni, chiederanno di andarsene. Questa emorragia di professionisti può essere fermata solo con soluzioni concrete e strutturali, come un piano di edilizia dedicata agli operatori delle forze di polizia. Senza un cambio di rotta, il rischio è quello di città sempre più insicure e sempre meno vivibili per chi ogni giorno lavora per proteggerle.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI