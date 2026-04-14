Guardia di Finanza in lutto per Walter La Rizza, morto a 28 anni

Chi era Walter La Rizza

Walter La Rizza è morto a soli 28 anni dopo un grave incidente stradale avvenuto a Dalmine, in provincia di Bergamo. Basco verde della Guardia di Finanza, era originario di Palermo e prestava servizio nel territorio bergamasco. La sua scomparsa ha colpito profondamente colleghi, amici e familiari.

L’incidente nella notte tra il 10 e l’11 aprile

Il dramma si è consumato nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, intorno alle 3 del mattino, lungo la strada provinciale a Dalmine. Secondo quanto appreso, il 28enne era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza della rotonda all’incrocio con via Vailetta, a pochi metri dal McDonald’s della zona.

Da quanto emerso, non procedeva a velocità elevata al momento dell’impatto.

La dinamica dello schianto

In base alle prime ricostruzioni, la moto avrebbe urtato il cordolo in pietra della rotatoria, alto circa quindici centimetri. L’impatto avrebbe avuto un effetto devastante: il cordolo avrebbe fatto da trampolino, provocando l’arresto della moto e sbalzando il giovane nel prato della rotonda.

Walter La Rizza avrebbe riportato un violento colpo all’addome contro il manubrio, un dettaglio che potrebbe aver avuto conseguenze gravissime sul piano dei traumi interni.

I soccorsi e il ricovero all’ospedale Papa Giovanni

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il 28enne era ancora cosciente. Una condizione che inizialmente non lasciava presagire il peggioramento successivo. Poco dopo, però, il quadro clinico si è aggravato rapidamente.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, Walter La Rizza è stato affidato alle cure dei medici, che hanno tentato un intervento disperato. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile. Il giovane è morto in ospedale, con ogni probabilità a causa delle gravissime lesioni interne riportate nello schianto.

Indagini affidate ai carabinieri di Treviglio

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Treviglio, chiamati a ricostruire con precisione quanto accaduto nelle fasi precedenti alla perdita di controllo della moto.

Restano quindi da chiarire le cause che hanno portato il giovane finanziere a finire contro la rotatoria.

Dolore tra colleghi, amici e familiari

La notizia della morte di Walter La Rizza ha suscitato profondo cordoglio nell’ambiente della Guardia di Finanza e tra quanti lo conoscevano. Il comando provinciale si è stretto attorno alla famiglia in queste ore di dolore.

Alla Sala del Commiato di via San Bernardino si registra un continuo via vai di persone, segno della forte partecipazione e della vicinanza di colleghi, amici e conoscenti.

I genitori arrivati dalla Sicilia, funerali a Palermo

Dopo aver appreso dell’incidente, i genitori del 28enne sono partiti dalla Sicilia per raggiungere Bergamo. Un viaggio doloroso affrontato subito dopo la notizia del gravissimo schianto.

Accanto alla famiglia c’è anche la fidanzata di Walter La Rizza, anch’essa arruolata nelle Fiamme Gialle e in servizio presso l’aeroporto di Orio al Serio.

I funerali non sono stati ancora fissati, ma si terranno a Palermo, città d’origine del giovane finanziere.

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