Roseto degli Abruzzi, donna incinta sviene dopo una caduta nella pineta: decisivo l’intervento di un carabiniere

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di domenica 12 aprile a Roseto degli Abruzzi, dove una donna residente ad Atri, al settimo mese di gravidanza, è rimasta ferita dopo una caduta avvenuta all’interno della pineta della stazione. La donna si trovava in compagnia del marito e dei figli piccoli quando, intorno alle 18.20, sarebbe inciampata a causa di una radice sporgente, finendo rovinosamente a terra e riportando un violento impatto al volto e al ventre.

La caduta e i momenti di paura nella pineta

Secondo quanto ricostruito, la donna stava passeggiando serenamente con la propria famiglia all’interno dell’area verde quando ha perso l’equilibrio ed è caduta in avanti. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento, tanto da provocare la perdita di conoscenza immediata. Nei minuti successivi, la situazione è apparsa da subito estremamente delicata, anche in considerazione dello stato avanzato della gravidanza.

Subito dopo la caduta, infatti, la donna avrebbe manifestato anche diverse crisi epilettiche, facendo precipitare la scena nella paura. Le persone presenti nella zona si sono radunate nel giro di pochi istanti, tra sgomento e preoccupazione, cercando di capire come intervenire nell’attesa dei soccorsi.

Provvidenziale il soccorso del vice brigadiere Antonio Pellegrino

Determinante, in quei frangenti, è stato l’intervento di un uomo del posto che si trovava nelle vicinanze insieme alla moglie e ai bambini. Si tratta del vice brigadiere Antonio Pellegrino, carabiniere in servizio al Nucleo operativo e radiomobile di Alba Adriatica, in possesso anche della qualifica di infermiere.

Resosi immediatamente conto della gravità della situazione, il militare ha preso in mano i soccorsi, intervenendo con lucidità e prontezza. Dopo aver valutato le condizioni della donna, ancora incosciente e in preda a più episodi critici, l’ha messa in posizione di sicurezza e ha eseguito le manovre di primo soccorso, mantenendo il controllo della scena fino all’arrivo del personale sanitario.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Contestualmente, sono stati allertati i soccorsi. Il vice brigadiere ha continuato ad assistere la donna per diversi minuti, monitorandola costantemente fino a quando ha finalmente ripreso conoscenza dopo oltre 15 minuti, poco prima dell’arrivo degli operatori del 118.

Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno preso in carico la paziente e l’hanno accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti necessari, soprattutto in considerazione della gravidanza al settimo mese e del trauma riportato durante la caduta. Fortunatamente, secondo quanto emerso, la donna è stata definita fuori pericolo.

Paura per la gravidanza, ma la donna è fuori pericolo

L’episodio ha suscitato forte emozione tra i presenti, colpiti non solo dalla dinamica dell’incidente ma anche dalle condizioni della donna, apparse fin da subito molto serie. La presenza di una figura preparata sul piano sanitario e l’intervento tempestivo prima dell’arrivo dell’ambulanza si sono rivelati fondamentali per gestire l’emergenza in una fase estremamente delicata.

Resta quindi la paura per quanto accaduto nella pineta della stazione di Roseto degli Abruzzi, ma anche il sollievo per un epilogo che, almeno secondo le prime informazioni, non avrebbe avuto conseguenze peggiori. Un evento che riporta l’attenzione sull’importanza del primo soccorso immediato e sulla necessità di intervenire con rapidità nei casi di emergenza, soprattutto quando coinvolgono soggetti fragili come una donna in gravidanza.

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