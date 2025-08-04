Con la Porsche rubata si schiantano contro un cancello: muore rom di 18 anni, altri due gravissimi

Tragedia all’alba di oggi, lunedì 4 agosto, a Tivoli. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi a seguito di un incidente stradale a bordo di un’auto rubata.

Secondo le prime informazioni raccolte il fatto è avvenuto verso le 3 del mattino in via Maremmana Inferiore all’altezza del civico 20, a Ponte Lucano, periferia di Tivoli.

Per cause in corso di accertamento una Porsche proveniente dal casello autostradale e diretta verso la via Tiburtina ha improvvisamente sbandato e invaso l’opposta corsia di marcia, terminando la corsa prima contro una palina pubblicitaria poi contro il cancello di un’azienda.

L’impatto è stato devastante.La fuoriserie si è ribaltata.Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere tre giovani rom, immediatamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Stando sempre alle prime informazioni Giacomo Halilovic, 21 anni, è giunto cadavere e i sanitari del nosocomio di via Parrozzani non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Sono considerate gravi le condizioni degli altri due occupanti della Porsche, entrambi trasferiti nella notte al Policlinico “Umberto I” di Roma a bordo di due Centri Mobili di Rianimazione.Si tratta di Jerry Amhetovic, 17enne, e di Alessio Salkanovic, di 18 anni: il minorenne ha una emorragia cerebrale grave, mentre il maggiorenne ha riportato la frattura del bacino e altri traumi al torace e all’addome.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Roma Est in collaborazione coi colleghi del Commissariato di Tivoli.Stando ai primi accertamenti, i tre rom risiedevano in via Modesta Valenti, a Roma, un indirizzo virtuale che consente a chi è in condizioni di disagio socio-abitativo il pieno godimento dei diritti di cittadinanza.

La Porsche risulterebbe rubata nella zona.Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente stradale.

