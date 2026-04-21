Muore a 48anni il colonnello pilota Vincenzo Sirico, lutto al IV Stormo di Grosseto

Il cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Sirico

Un grave lutto ha colpito il IV Stormo Caccia di Grosseto e l’Aeronautica militare: è morto il colonnello pilota Vincenzo Sirico, nato nel 1978 e già comandante della base di Grosseto dal 25 luglio 2024 al 14 marzo 2025. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, personale militare e civile, oltre che tra le istituzioni del territorio.

Sirico, originario della provincia di Padova, aveva lasciato l’incarico nel marzo 2025, quando le sue condizioni di salute lo avevano costretto a interrompere il comando del reparto.

Chi era Vincenzo Sirico

Vincenzo Sirico si era arruolato frequentando i corsi regolari dell’Accademia Aeronautica dal 1996 al 2001, completando il proprio percorso con la laurea in Scienze Politiche all’Università Federico II di Napoli. Al termine della formazione accademica aveva frequentato il corso di pilotaggio presso l’Euro Nato Joint Jet Pilot Training, conseguendo il brevetto di pilota militare nel 2002.

Nel 2005 era stato assegnato al 37° Stormo di Trapani, dove aveva ottenuto l’abilitazione sul velivolo F-16. Nel 2012 era arrivato a Grosseto per frequentare il corso di conversione operativa sugli Eurofighter. Dopo ulteriori incarichi e nuove esperienze professionali, nel 2024 era stato nominato comandante del 4° Stormo.

L’incarico al IV Stormo di Grosseto

Prima di arrivare in Maremma, dove aveva preso il posto del comandante Filippo Monti, Sirico aveva prestato servizio al Comando squadra aerea di Roma con il ruolo di capo ufficio addestramento. Un’esperienza di rilievo che gli aveva aperto le porte del comando di uno dei reparti più importanti per la difesa dello spazio aereo nazionale.

Il IV Stormo rappresenta infatti una struttura strategica dell’Aeronautica, anche per il ruolo operativo svolto dai caccia Eurofighter nella sicurezza dei cieli italiani.

Le parole pronunciate al passaggio di consegne

Durante la cerimonia del cambio di comandante, presieduta dal comandante della 1ª Regione Aerea e del Comando Forze da Combattimento di Milano, generale di squadra aerea Luigi Del Bene, Sirico aveva espresso con chiarezza il senso del nuovo incarico.

«Tanta tradizione mi ha riempito di onore ed emozione, consapevole che l’Aeronautica mi ha affidato uno Stormo di punta, costituito da professionisti di inestimabile valore», aveva dichiarato.

Rivolgendosi poi direttamente al personale del 4° Stormo, aveva aggiunto: «Sugello, sin dal primo giorno, il mio patto con tutti voi: darò il massimo e andrò oltre, per entrare a far parte di un team che continuerà a garantire la sicurezza dei cieli italiani, superando ogni ostacolo e operando nell’eccellenza».

Il comando tra operatività e rapporti con il territorio

Nei mesi trascorsi alla guida del reparto, Vincenzo Sirico aveva lasciato il ricordo di un ufficiale apprezzato per le doti professionali e umane. Secondo quanto emerso nel cordoglio espresso in queste ore, si era fatto stimare sia all’interno della base sia nei rapporti con le autorità civili e con il territorio grossetano.

La sua permanenza al comando, seppur breve, è stata ricordata come intensa e significativa, sia per il lavoro svolto con il personale dello Stormo sia per la capacità di inserirsi rapidamente nella realtà cittadina.

Lo scramble del 23 febbraio 2025

Tra gli episodi avvenuti durante il suo periodo al comando, resta quello del 23 febbraio 2025, quando due Eurofighter decollarono dall’aeroporto Baccarini dopo un allarme bomba scattato su un volo American Airlines diretto da New York a Delhi.

Lo scramble riportò in breve tempo la tranquillità nei cieli, confermando la prontezza operativa del reparto in una delle missioni più delicate affidate alla base di Grosseto.

L’ultimo incarico e la sostituzione nel marzo 2025

Quello a Grosseto è stato l’ultimo incarico della carriera del colonnello Sirico. Costretto a lasciare l’arma azzurra per motivi di salute, a metà marzo 2025 era stato sostituito dal colonnello Dante Dentamaro.

Nel salutare l’arrivo del nuovo comandante, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna aveva rivolto un pensiero anche al suo predecessore, ringraziandolo «profondamente per il lavoro svolto sempre in piena sinergia con le istituzioni del territorio».

Il ricordo del IV Stormo

La prematura scomparsa di Vincenzo Sirico ha colpito profondamente ufficiali, sottufficiali e personale civile della base aeronautica cittadina. Il IV Stormo perde una figura considerata preparata, stimata e legata ai valori dell’Aeronautica, con un forte senso del dovere verso la difesa della nazione.

Resta il ricordo di un comandante che, anche nel breve periodo trascorso alla guida del reparto, aveva saputo lasciare un segno per professionalità, equilibrio e dedizione al servizio.

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