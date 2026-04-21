Il Tenente Colonnello Marco Belladonna saluta l’Arma: oltre 35 anni di servizio tra comando, indagini e senso dello Stato

FIRENZE, 17 aprile 2026 — Si è conclusa il 17 aprile 2026 la carriera nell’Arma dei Carabinieri del Tenente Colonnello Marco Belladonna, dopo oltre trentacinque anni di servizio sviluppati tra attività sul territorio, funzioni investigative e incarichi di comando.

Una carriera costruita sul campo

Il percorso professionale di Belladonna si è sviluppato attraverso esperienze operative e ruoli di crescente responsabilità, che lo hanno portato a confrontarsi con alcuni dei settori più delicati della sicurezza pubblica e dell’attività investigativa. Dalle prime esperienze nelle Stazioni dell’Arma in Toscana fino agli incarichi di coordinamento, il suo profilo si è caratterizzato per continuità di servizio, conoscenza del territorio e capacità organizzativa.

Dalla territoriale alle responsabilità di comando

Dopo gli esordi quale sottufficiale, Belladonna ha assunto incarichi via via più rilevanti, distinguendosi anche nel comando della Stazione Carabinieri di Larciano, dove ha evidenziato capacità operative, attenzione alla gestione del reparto e risultati significativi sul piano organizzativo e dell’attività di controllo del territorio.

Gli anni dell’attività investigativa

Tra i passaggi più significativi della carriera figura la guida del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Terni, incarico ricoperto dal 2002 al 2011. In quel periodo ha diretto indagini su fenomeni criminali complessi, tra cui traffici illeciti, sfruttamento della prostituzione, reati contro il patrimonio e attività riconducibili alla criminalità organizzata, contribuendo a operazioni di particolare rilievo anche oltre il contesto territoriale di riferimento.

Riconoscimenti e onorificenze

Nel corso della carriera Belladonna ha ricevuto encomi ed elogi, oltre a importanti riconoscimenti istituzionali. Tra questi figurano la Medaglia di Bronzo al Valor Civile, conferita per un intervento di particolare coraggio compiuto durante il servizio, il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia di Bronzo al Merito della Croce Rossa Italiana e la Medaglia d’Oro di lungo comando, a testimonianza di un prolungato impegno alla guida di uomini e reparti.

Formazione e visione strategica

Accanto all’attività operativa, Belladonna ha sviluppato un solido percorso di formazione. Laureato in Scienze dell’Investigazione e Sicurezza e in Relazioni Internazionali, ha inoltre conseguito un Master in Diritto Umanitario Internazionale, consolidando una preparazione che ha accompagnato l’esperienza maturata sul campo e una costante attenzione ai mutamenti del quadro sociale e geopolitico.

Gli ultimi incarichi

Negli ultimi anni di servizio ha ricoperto incarichi di responsabilità presso la Legione Carabinieri Umbria e Toscana, occupandosi anche di aspetti organizzativi, sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione del personale. Un’attività che ha confermato un profilo professionale versatile, capace di coniugare esperienza operativa e funzioni gestionali.

Un congedo che chiude una lunga stagione di servizio

Con il congedo del Tenente Colonnello Marco Belladonna si chiude una lunga esperienza professionale vissuta all’interno dell’Arma in ruoli diversi ma sempre caratterizzati da senso delle istituzioni, rigore e dedizione al servizio. Un percorso che lascia il segno non solo sul piano operativo, ma anche sotto il profilo umano e professionale.

Il saluto di Infodifesa

La redazione di Infodifesa, che nel tempo ha avuto modo di apprezzarne disponibilità, competenza e misura istituzionale, rivolge al Tenente Colonnello Marco Belladonna un saluto cordiale e un augurio sincero per il nuovo percorso personale e professionale.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.