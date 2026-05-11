Cassa Previdenza Forze Armate, il decreto che cambia tutto: investimenti nei Fondi di Fondi, prestiti agli iscritti e prima conferma alla proposta Infodifesa

La previdenza militare non è più un tema fermo ai margini del dibattito. Dopo anni di silenzi, rinvii e formule prudenti, arriva un segnale concreto: un Decreto del Ministro della Difesa autorizza la Cassa di Previdenza delle Forze Armate ad aprire a nuove forme di investimento e ad attivare un regolamento per i piccoli prestiti agli iscritti.

Non è ancora la riforma strutturale invocata da tempo. Non introduce, almeno per ora, la deducibilità fiscale dei contributi. Non trasforma automaticamente la Cassa in un vero fondo pensione moderno. Ma il punto politico è evidente: l’immobilismo comincia a incrinarsi.

E la novità è tutt’altro che secondaria. Il decreto riprende, di fatto, alcuni dei nodi centrali già messi nero su bianco nella proposta pubblicata da Infodifesa sulla riforma della Cassa: superamento della logica del capitale nominale, ricerca di rendimenti, apertura a strumenti di investimento più evoluti, attenzione all’economia reale, prestiti agevolati agli iscritti e principio del costo zero per la finanza pubblica.

La strada, insomma, sembra essere stata imboccata.

Il decreto del Ministro della Difesa: cosa cambia per la Cassa Previdenza delle Forze Armate

Il provvedimento parte da una base normativa precisa: l’articolo 1918 del Codice dell’ordinamento militare, che consente di impiegare i proventi dei contributi e le attività di gestione finanziaria eccedenti le somme necessarie al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale in titoli del debito pubblico o in altri investimenti autorizzati dal Ministro della Difesa.

Finora, nella sostanza, la Cassa è rimasta ancorata soprattutto alla logica tradizionale dei titoli pubblici. Una gestione prudente, certo, ma anche poco percepibile dall’iscritto, che continua a versare contributi senza vedere una reale valorizzazione individuale dei rendimenti prodotti.

Il nuovo decreto introduce invece una possibilità rilevante: l’adesione a fondi comuni di investimento di tipo “Fondo dei Fondi” gestiti da società per azioni a partecipazione pubblica.

È una formula tecnica, ma il significato politico-finanziario è molto chiaro: la Cassa viene autorizzata a guardare oltre la mera compravendita di titoli del debito pubblico, pur restando dentro un perimetro istituzionale, pubblico e non speculativo.

Fondi di Fondi ed economia reale: la Cassa può cercare rendimento senza tradire la sua missione

L’articolo 1 del decreto autorizza l’adesione a fondi comuni di investimento di tipo “Fondo dei Fondi”. Il testo specifica che l’operatività deve riguardare prioritariamente progetti non speculativi, con impatto diretto sull’economia reale e sul territorio nazionale.

Non solo. Il decreto richiama anche la necessità di operare in presenza di meccanismi a capitale garantito, per effetto di rendimenti preferenziali e prioritario rimborso del capitale investito.

È qui che la novità diventa interessante. Perché per anni il dibattito sulla previdenza militare è stato schiacciato su una falsa alternativa: o lasciare tutto fermo in una logica prudenziale, oppure esporsi a rischi di mercato difficilmente compatibili con la natura pubblica della Cassa.

Il decreto indica una terza via: investimenti istituzionali, non speculativi, orientati all’economia reale e gestiti da soggetti a partecipazione pubblica.

Una impostazione che richiama da vicino uno dei passaggi centrali della proposta Infodifesa: trasformare la Cassa da semplice contenitore di accantonamenti a investitore previdenziale moderno, capace di produrre rendimento, tutelare il capitale e restituire valore agli iscritti.

Il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti: una conferma pesante

Nel decreto viene espressamente richiamata Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, indicando che CDP ha in portafoglio strumenti di investimento di tipo Fondo dei Fondi compatibili con i requisiti individuati.

Questo passaggio pesa.

Nel dossier pubblicato da Infodifesa, CDP veniva indicata come possibile gestore istituzionale della componente finanziaria della Cassa, proprio per garantire economie di scala, minori costi, coerenza pubblica e maggiore professionalità nella gestione del rischio.

Ora il decreto non arriva a trasferire la gestione previdenziale a CDP, né costruisce ancora un modello lifecycle. Ma apre una porta che fino a ieri sembrava chiusa: la Cassa può utilizzare strumenti riconducibili a Cassa Depositi e Prestiti per diversificare gli investimenti.

È una conferma sostanziale: l’idea che il patrimonio previdenziale militare possa essere gestito con strumenti più evoluti, pubblici e orientati al rendimento non è più solo una proposta tecnica. Entra nel perimetro degli atti amministrativi.

Stop al capitale nominale: il primo passo contro l’erosione dell’inflazione

Il problema denunciato dalla proposta Infodifesa era semplice: se il militare versa per decenni e riceve a fine carriera una somma sostanzialmente nominale, senza una vera redistribuzione dei rendimenti, l’inflazione divora il valore reale del risparmio.

Il decreto non risolve ancora questo nodo. Non stabilisce che i rendimenti generati dai nuovi investimenti debbano essere attribuiti direttamente alle posizioni individuali. Non introduce una rendicontazione personale del montante. Non separa ancora in modo netto previdenza, welfare e patrimonio.

Però riconosce un fatto decisivo: la gestione finanziaria della Cassa può e deve cercare alternative capaci di produrre valore.

È un cambio di mentalità. E in previdenza, spesso, le riforme iniziano proprio così: non con la rivoluzione annunciata, ma con il primo atto che rende amministrativamente possibile ciò che prima veniva considerato impraticabile.

Diversificazione del rischio: non è ancora lifecycle, ma la direzione è quella

Nel dossier Infodifesa si proponeva un modello lifecycle: più esposizione alla crescita nelle fasi iniziali della carriera, maggiore prudenza con l’avvicinarsi del pensionamento, progressiva combinazione tra strumenti azionari globali e titoli pubblici.

Il decreto non utilizza questa terminologia. Non parla di portafogli per età, non introduce quote individuali differenziate, non prevede una strategia automatica legata all’anzianità di servizio.

Tuttavia, il principio di fondo è compatibile: diversificare gli investimenti, superare la concentrazione tradizionale e utilizzare strumenti istituzionali capaci di distribuire il rischio su più iniziative.

È il primo gradino di una scala più lunga. Oggi si parla di Fondi di Fondi e progetti nell’economia reale. Domani, se il percorso sarà coerente, si dovrà discutere di allocazione per profili di carriera, rendicontazione individuale, criteri di rischio, orizzonte temporale e tutela dei pensionandi.

Perché il vero punto resta quello: non tutti gli iscritti sono uguali davanti al tempo. Un giovane militare a inizio carriera e un collega a cinque anni dal congedo non possono essere gestiti con la stessa identica logica finanziaria.

Piccoli prestiti agli iscritti: il “tesoretto” previdenziale comincia a tornare utile

Il secondo pilastro del decreto riguarda i piccoli prestiti agli iscritti. L’articolo 2 adotta infatti un regolamento specifico per l’impiego dei proventi eccedenti la quota necessaria al pagamento delle prestazioni previdenziali.

Anche qui la novità è significativa.

Il regolamento prevede che i prestiti siano riservati agli iscritti ai Fondi della Cassa di Previdenza delle Forze Armate e siano finalizzati a fornire sostegno economico mediante prestiti agevolati a tasso fisso, con trattenuta diretta sullo stipendio.

La garanzia di ultima istanza è rappresentata dalla liquidazione individuale dell’iscritto che richiede il credito.

Questo punto è politicamente molto forte. Perché significa che la Cassa riconosce concretamente che esiste una posizione individuale, un valore maturato, una liquidazione futura che può essere utilizzata come garanzia per ottenere un beneficio immediato.

In altre parole: quei soldi non sono una massa indistinta e lontana. Sono anche una leva di welfare per il personale.

Prestiti fino a 10.000 euro: importi, durate e requisiti

Il regolamento allegato al decreto disciplina in modo dettagliato l’erogazione dei piccoli prestiti.

Gli importi previsti sono quattro:

2.500 euro ;

; 5.000 euro ;

; 7.500 euro ;

; 10.000 euro.

La restituzione può avvenire in rate mensili consecutive con durata di:

12 mesi ;

; 24 mesi ;

; 36 mesi ;

; 48 mesi.

Il prestito deve essere parametrato all’indennità supplementare maturata al momento della presentazione della domanda.

Possono accedere, salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, gli iscritti in possesso di alcuni requisiti precisi: almeno tre anni di iscrizione al fondo, assenza di trattenute, pignoramenti o cessioni superiori al quinto dello stipendio, assenza di addebiti diretti SEPA superiori al quinto dello stipendio e nessun altro prestito in corso erogato dalla Cassa.

La domanda dovrà essere presentata tramite apposita piattaforma online attivata sul sito della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, nei tempi e secondo le modalità indicate nei bandi annuali.

Tasso fisso, OIS €STR e Fondo rischi: il prestito non sarà gratuito, ma regolato

Il regolamento prevede l’applicazione di un TAN fisso, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa e valido per tutte le domande presentate durante il periodo di efficacia del bando.

La formula indicata è:

TAN = OIS(€STR) di pari durata + spread di servizio.

Il riferimento all’OIS indicizzato a €STR introduce un parametro di mercato trasparente, mentre lo spread di servizio serve a garantire la sostenibilità economica dell’operazione.

È prevista anche la possibilità di applicare una ritenuta per il Fondo rischi pari allo 0,5%, qualora ritenuta opportuna in relazione all’attività creditizia dello specifico fondo.

Dunque il prestito non viene presentato come una misura assistenziale gratuita, ma come uno strumento ordinato, sostenibile e interno alla funzione previdenziale della Cassa.

Il nodo della garanzia: la liquidazione finale dell’iscritto diventa centrale

Uno dei passaggi più rilevanti del regolamento è quello relativo alla garanzia.

Il richiedente deve rilasciare un’espressa autorizzazione a trattenere dalla liquidazione finale maturata le somme non ancora rimborsate in caso di passaggio ad altra amministrazione, congedo, transito nelle aree del personale civile o altre cause interruttive del rapporto di servizio.

È un dettaglio tecnico solo in apparenza. In realtà conferma un principio: il montante previdenziale dell’iscritto può essere utilizzato come base concreta di accesso al credito.

Questo rafforza la tesi sostenuta da Infodifesa: la Cassa non può essere pensata solo come un contenitore che eroga qualcosa alla fine della carriera. Deve diventare uno strumento leggibile, utile e funzionale anche durante la vita professionale del militare.

Primo bando entro 180 giorni: ora la partita passa all’attuazione

Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale della Cassa di Previdenza delle Forze Armate.

Il Consiglio di amministrazione dovrà adottare il primo bando annuale per la disciplina specifica dei prestiti entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

Attenzione, però: lo stesso regolamento prevede che il Consiglio di amministrazione possa modificare termini e tempistiche con apposita delibera, ove ricorrano esigenze organizzative, operative o di interesse della Cassa.

Tradotto: il quadro è stato aperto, ma ora bisognerà vigilare sull’attuazione concreta. Perché tra una norma scritta e un prestito realmente accessibile al personale passa sempre la prova più difficile: quella amministrativa.

Costo zero per lo Stato: la riforma possibile senza nuova spesa pubblica

L’articolo 3 del decreto chiarisce che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche questo elemento coincide con una delle colonne portanti della proposta Infodifesa: costruire una riforma della previdenza militare non fondata su nuove richieste di spesa, ma sulla migliore organizzazione delle risorse già esistenti, dei rendimenti, della gestione finanziaria e delle funzioni di welfare.

È un punto decisivo, soprattutto in una fase in cui ogni intervento economico viene immediatamente misurato in termini di copertura finanziaria.

La domanda diventa allora inevitabile: se si possono attivare Fondi di Fondi, prestiti agli iscritti e strumenti a capitale garantito senza nuovi oneri per lo Stato, perché non si dovrebbe proseguire verso una riforma più ampia della Cassa?

La proposta Infodifesa trova una prima conferma nei fatti

La proposta pubblicata da Infodifesa indicava alcune direttrici precise: separare le gestioni, valorizzare i rendimenti, aprire a una governance più moderna, coinvolgere CDP, introdurre una logica lifecycle, attivare strumenti di welfare e superare la passività del sistema attuale.

Il decreto non realizza tutto questo. Sarebbe scorretto sostenerlo.

Ma conferma che alcune di quelle direttrici sono non solo ragionevoli, ma già tecnicamente percorribili.

In particolare, il provvedimento conferma quattro elementi:

la Cassa può investire oltre i titoli pubblici tradizionali , se autorizzata dal Ministro;

, se autorizzata dal Ministro; CDP può rappresentare un interlocutore istituzionale naturale ;

; i proventi eccedenti possono essere impiegati a favore degli iscritti tramite prestiti ;

; il sistema può evolvere senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

È abbastanza per dire che la riforma è fatta? No.

È abbastanza per dire che la riforma è possibile? Sì.

La parte che manca: deducibilità fiscale e rendimenti individuali

Il decreto, tuttavia, lascia fuori i due punti più sensibili della proposta Infodifesa.

Il primo è la deducibilità fiscale dei contributi. Oggi il personale militare continua a non beneficiare di un meccanismo pienamente analogo a quello previsto per la previdenza complementare ordinaria, con deducibilità fino a 5.164,57 euro annui.

Il secondo è la redistribuzione individuale dei rendimenti. Il decreto autorizza nuove forme di investimento, ma non stabilisce che i rendimenti debbano essere accreditati direttamente alle posizioni dei singoli iscritti.

Ed è qui che la partita resta aperta.

Perché cercare rendimento è importante. Ma la vera domanda è: a chi va quel rendimento?

Se resta dentro la massa generale della Cassa, il sistema cambia solo in parte. Se invece viene riconosciuto alle posizioni individuali, allora si apre davvero una nuova fase della previdenza militare.

Dal decreto alla riforma: ora serve il salto strutturale

Il decreto dimostra che la Cassa può muoversi. Che il quadro normativo consente margini di intervento. Che gli strumenti pubblici esistono. Che la logica del “non si può fare” comincia a perdere forza.

Ma proprio per questo, ora diventa più difficile accettare mezze risposte.

Se si possono autorizzare Fondi di Fondi, perché non costruire una vera asset allocation per fasce di carriera?

Se si possono usare i proventi per piccoli prestiti, perché non separare in modo netto previdenza, welfare e patrimonio immobiliare?

Se il capitale dell’iscritto può garantire un prestito, perché non renderlo finalmente visibile, rendicontato e rivalutato?

Se il costo per lo Stato deve restare zero, perché non utilizzare fino in fondo leva fiscale, efficienza gestionale e rendimenti già prodotti dal patrimonio?

Il decreto non chiude il dibattito. Lo apre.

Previdenza militare, il silenzio è finito

Per anni la previdenza del personale in divisa è stata trattata come una questione tecnica, marginale, quasi riservata agli specialisti. Ma dietro quelle formule ci sono contributi reali, carriere lunghe, inflazione, potere d’acquisto, famiglie, futuro.

Il nuovo decreto segna un cambio di passo perché ammette, nei fatti, che la Cassa può essere qualcosa di più di un archivio di versamenti e liquidazioni finali.

Può investire. Può diversificare. Può sostenere gli iscritti. Può dialogare con strumenti pubblici come CDP. Può muoversi senza pesare sulla finanza pubblica.

Ora bisogna decidere se fermarsi al primo passo o completare il percorso.

Perché una cosa, dopo questo decreto, appare più chiara: la riforma della Cassa Previdenza delle Forze Armate non è più un’utopia da convegno. È una possibilità amministrativa e politica concreta.

E quando una possibilità diventa concreta, continuare a rinviarla non è prudenza. È una scelta.

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