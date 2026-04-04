Pensioni militari, la proposta che rompe il silenzio: più rendimento, vantaggi fiscali e una nuova Cassa da ripensare

Non una riforma già scritta, non un intervento normativo definito, non una misura in arrivo. Piuttosto una proposta di lavoro, una traccia tecnica e politica, un percorso possibile nato dall’analisi di alcuni militari esperti di pensione che hanno provato a mettere in fila numeri, criticità e possibili soluzioni sul futuro della previdenza del personale in divisa. Il punto da cui parte il ragionamento è semplice: in un contesto segnato da inflazione, mutamento dei mercati e crescente attenzione alla previdenza complementare, il sistema attuale rischia di non offrire al personale militare strumenti adeguati per difendere davvero il valore del risparmio nel lungo periodo.

Il documento immagina quindi una strada che potrebbe essere percorsa, con toni da proposta e non da rivendicazione conclusa, e prova a ridisegnare il ruolo della Cassa di Previdenza, l’utilizzo dei rendimenti generati dal patrimonio, il trattamento fiscale dei versamenti e perfino la governance del sistema. L’idea di fondo è che il personale militare, oggi, viva una forma di asimmetria rispetto alla quasi totalità degli altri lavoratori, pubblici e privati, che possono aderire a strumenti di previdenza complementare capaci di costruire nel tempo una rendita futura più efficiente.

Una proposta nata dall’interno: analisi tecnica, non protesta ideologica

La premessa politica e culturale del testo è chiara. Non c’è l’intenzione di negare il lavoro fin qui svolto dall’Amministrazione Difesa nella custodia dei risparmi del personale, ma la convinzione che sia arrivato il momento di aggiornare strumenti normativi e gestionali alla luce di un mercato economico profondamente cambiato. Per questo la proposta si presenta come un contributo tecnico costruito dall’interno, con un linguaggio che prova a tenere insieme sostenibilità, tutela del personale e funzionalità del sistema.

Secondo questa lettura, il vero nodo da affrontare è che il risparmio previdenziale del militare, se lasciato in una logica di semplice accantonamento nominale, rischia di perdere potere d’acquisto anno dopo anno. In altre parole, il personale potrebbe ritrovarsi a fine carriera con somme che, pur formalmente integre, avrebbero nel frattempo subito l’erosione dell’inflazione. Da qui la convinzione che la previdenza non possa più essere pensata come un “salvadanaio fermo”, ma come un meccanismo di capitalizzazione capace di produrre rendimento e di restituirlo a chi quel capitale lo ha generato.

L’idea che attraversa l’intero dossier è questa: se si percorresse questa strada, il risparmio previdenziale del personale militare potrebbe trasformarsi da semplice accantonamento statico a patrimonio rivalutato, monitorabile e potenzialmente più efficiente.

Il nodo dell’inflazione e il “premio” che rischia di valere sempre meno

Al centro dell’analisi c’è il tema della perdita di valore reale. Il documento insiste sul fatto che, per il personale militare contrattualizzato, l’inflazione rappresenti oggi uno dei principali ostacoli alla conservazione del potere d’acquisto. Se il sistema si limita a restituire un premio nominale al termine della carriera, senza una reale distribuzione dei rendimenti finanziari, la somma finale rischia di arrivare fortemente svalutata.

La proposta suggerisce allora di mettere il risparmio previdenziale a rendita tramite strumenti definiti “patriottici”, cioè in primo luogo Titoli di Stato e altri asset nazionali, in modo da produrre valore reale nel tempo. Il punto non è soltanto far crescere il capitale, ma stabilire che quei frutti debbano essere poi riconosciuti integralmente all’interessato all’atto del pensionamento o nelle forme che il nuovo modello potrebbe prevedere.

La revisione del Regolamento del 2010 come primo passaggio possibile

Per dare concretezza a questa impostazione, il dossier individua un passaggio preciso: la revisione del Regolamento della Cassa di Previdenza, richiamando il Decreto Interministeriale del 1° luglio 2010. La tesi è che proprio da lì dovrebbe partire una possibile modernizzazione del sistema, dando finalmente pieno significato alla natura previdenziale dell’ente.

Il cuore della proposta è la distinzione netta di tre aree funzionali oggi ritenute troppo intrecciate tra loro. La prima è quella della gestione previdenziale pura, che dovrebbe essere dedicata esclusivamente alla capitalizzazione individuale. La seconda è la sezione welfare, chiamata a sostenere sussidi, borse di studio, piccoli prestiti e interventi sociali. La terza è la sezione infrastrutture, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare esistente. Secondo i proponenti, solo una separazione chiara tra questi tre pilastri permetterebbe di evitare che i rendimenti generati dai contributi previdenziali finiscano assorbiti da altre esigenze della struttura.

Le tre sezioni immaginate per una nuova architettura della Cassa Sezione Funzione prevista Obiettivo dichiarato Previdenza Pura Capitalizzazione individuale e gestione dei rendimenti finanziari riconducibili al risparmio del personale Blindare i rendimenti e destinarli esclusivamente alla rivalutazione delle quote individuali Welfare Sussidi, borse di studio, sostegno sociale, piccoli prestiti Mantenere una funzione di supporto al personale con fondi separati e certi Infrastrutture Gestione del patrimonio immobiliare esistente, come circoli, alloggi e soggiorni Evitare che gli oneri immobiliari gravino sui rendimenti previdenziali dei militari

La contabilità promiscua e il punto politico della separazione

Uno dei rilievi più forti contenuti nell’analisi riguarda proprio la promiscuità contabile. Secondo il documento, dall’ultimo bilancio consuntivo disponibile emergerebbe una gestione in cui titoli, welfare e infrastrutture convivono all’interno di una contabilità unitaria. Questo, sempre secondo la proposta, renderebbe possibile utilizzare i rendimenti dei titoli – maturati su capitale di provenienza previdenziale – per coprire altre voci o eventuali squilibri.

Per questo viene indicata una possibile ripartizione del patrimonio in tre quote. La sezione “Previdenza Pura” arriverebbe a gestire l’80% del patrimonio, indicato in circa 222.424.000 euro sulla base della massa titoli aggiornata al 17 aprile 2025. La sezione Welfare assorbirebbe il 15%, mentre alla sezione Infrastrutture andrebbe il restante 5%. Quanto agli immobili, il ragionamento è netto: essendo patrimonio dello Stato, la loro manutenzione non dovrebbe più essere coperta dai rendimenti generati dai risparmi del personale, ma da stanziamenti ordinari del Ministero della Difesa o, in una quota limitata, da una parte delle plusvalenze generate dalla sezione previdenziale.

Quanto rende oggi il patrimonio? L’analisi sulle cedole dei titoli acquistati

Per sostenere questa impostazione, il dossier ricostruisce una cronistoria delle operazioni finanziarie ritenute più significative, sulla base dell’incrocio tra bilanci consuntivi 2019-2024 e relative delibere di acquisto. Il dato che emerge dalla tabella è quello di una gestione che, secondo gli autori, avrebbe incassato nel tempo cedole importanti su investimenti effettuati prevalentemente in BTP.

Operazioni finanziarie richiamate nella proposta e cedole annue stimate Delibera e data Strumento Importo investito Cedola lorda Scadenza Cedola annua stimata Del. 12/2016 – 18/11/2016 BTP 2032 € 8.500.000 1,65% 2032 € 140.250 Del. 08/2017 – 10/05/2017 BTP Italia (inflazione) € 10.000.000 0,55% + inflazione 2024 ~ € 155.000 Del. 05/2018 – 22/06/2018 BTP 2028 € 7.000.000 2,80% 2028 € 196.000 Del. 04/2019 – 15/05/2019 BTP 2035 € 12.000.000 3,35% 2035 € 402.000 Del. 02/2020 – 10/03/2020 BTP Green 2045 € 5.000.000 1,50% 2045 € 75.000 Del. 11/2021 – 20/09/2021 BTP Futura 2033 € 15.500.000 1,45% medio 2033 € 224.750 Del. 15/2022 – 14/11/2022 BTP 2037 € 6.500.000 0,95% 2037 € 61.750 Del. 08/2023 – 10/06/2023 BTP Valore € 9.000.000 3,25% + bonus 2027 € 292.500 Del. 21/2024 – 04/10/2024 BTP Short Term € 5.000.000 3,10% 2026 € 155.000 Del. 04/2025 – 17/04/2025 BTP 10Y nuova emissione € 12.000.000 3,95% 2035 € 474.000 Totale — € 90.500.000 — — € 2.176.250 / anno La stima relativa al BTP Italia è indicata nel documento come prudenziale, basata sull’inflazione media del periodo.

Il rilievo politico che ne deriva è netto: la Cassa incasserebbe cedole che alimentano il bilancio dell’ente, mentre il rendimento accreditato al personale resterebbe fermo allo 0%. È proprio questo scarto, secondo gli autori, a rendere necessaria una riflessione di sistema. In altre parole, la proposta non mette in discussione la capacità di investimento della struttura, che anzi viene definita elevata, ma chiede che quel valore venga finalmente trasferito a chi quel capitale lo ha generato.

La flessibilità del versamento: dalla decisione d’ufficio alla scelta del singolo

Altro elemento centrale dell’impianto è il passaggio da un accantonamento deciso in modo automatico a una logica di partecipazione attiva del singolo contribuente. La proposta immagina un sistema in cui il militare possa decidere quanto versare, partendo da una soglia minima e arrivando fino al tetto massimo fiscalmente deducibile.

Nella costruzione contenuta nel dossier, per truppa, graduati e sottufficiali la contribuzione minima verrebbe fissata al 2% dell’imponibile o 50 euro, con almeno due anni di versamenti richiesti per l’eventuale esercizio del riscatto. Per gli ufficiali la soglia minima ipotizzata salirebbe al 4%, in ragione della particolare struttura dell’indennità dicembrina, la cui erogazione è indicata come differita al compimento del 65° anno di età. Oltre i minimi, ogni iscritto potrebbe aumentare liberamente il proprio contributo fino a raggiungere la soglia di 5.164,57 euro annui, cioè il limite massimo di deducibilità fiscale richiamato nella proposta.

La deducibilità fiscale come leva immediata in busta paga

Il passaggio più rilevante dell’intero progetto è probabilmente quello fiscale. Gli autori ritengono infatti che la vera svolta starebbe nel passare da un sistema di contribuzione al netto a uno al lordo, così da attivare i benefici previsti dall’articolo 10 del TUIR per i contributi previdenziali deducibili fino a 5.164,57 euro l’anno.

Nella proposta, questo meccanismo viene descritto come una sorta di “contributo datoriale indiretto”. Poiché nel comparto Difesa non esisterebbe oggi un contributo diretto del datore di lavoro analogo a quello presente in altri sistemi di previdenza complementare, la deducibilità fiscale funzionerebbe come compensazione implicita: lo Stato rinuncerebbe a tassare la quota versata e il militare riceverebbe subito un vantaggio economico, proporzionale alla propria aliquota IRPEF marginale.

L’esempio riportato è quello di un appartenente allo scaglione del 35%: se versa 100 euro, il costo reale netto scenderebbe a 65 euro, ma l’intero importo di 100 euro verrebbe comunque accreditato ai fini del montante. Da qui la convinzione che il beneficio fiscale rappresenti non un dettaglio accessorio, ma il vero motore dell’operazione, perché genera un rendimento certo e immediato che si somma a quello potenziale del mercato.

Esempio pratico di deducibilità: il caso del militare con netto mensile di circa 2.000 euro Voce Sistema attuale Ipotesi con deducibilità al 35% Versamento mensile lordo € 0 € 140 Riduzione IRPEF € 0 € 49 Costo reale in busta paga € 0 € 91 Capitale accantonato mensile € 0 € 140 La simulazione del documento assume una RAL di circa 35.000 euro, corrispondente a un netto mensile di circa 2.000 euro, con versamento volontario del 5% pari a circa 140 euro lordi al mese.

La proposta si spinge oltre e osserva che, saturando il tetto massimo di deducibilità, il vantaggio potrebbe crescere in modo sensibile. Nell’ipotesi di un versamento di circa 430 euro al mese, utile a raggiungere il massimo annuale deducibile, un militare nello scaglione del 35% otterrebbe un beneficio fiscale annuo di circa 1.800 euro. E l’aspetto considerato più interessante è che, attraverso l’integrazione con NoiPA, il vantaggio potrebbe manifestarsi direttamente in busta paga mese per mese, senza dover attendere la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Il modello lifecycle: un “salvadanaio intelligente” che cambia con la carriera

La proposta traduce il concetto finanziario del lifecycle in una formula molto semplice: il risparmio del militare dovrebbe seguire il ciclo della sua carriera. Nei primi anni, quando l’orizzonte temporale è lungo, il capitale può sopportare più volatilità e cercare crescita. Con l’avvicinarsi della pensione, invece, il portafoglio dovrebbe diventare gradualmente più prudente, spostandosi verso strumenti ritenuti più stabili e sicuri.

Nel dettaglio, il progetto immagina una prima fase di accumulo dinamico, nei primi dieci anni di servizio, con il portafoglio orientato al 100% su azionario globale tramite ETF All-World ancorati a indici come l’MSCI World. L’obiettivo dichiarato è massimizzare la capitalizzazione composta sfruttando l’orizzonte lungo, mantenendo costi bassi con un TER non superiore allo 0,5% e, dove necessario, copertura valutaria in euro.

Superata la prima decade, dovrebbe avviarsi una fase di consolidamento progressivo. La quota azionaria verrebbe ridotta in modo graduale e aumenterebbe quella obbligazionaria, fino ad arrivare nel tempo a una composizione più equilibrata, indicata nel documento come 50% azionario e 50% obbligazionario. La parte obbligazionaria, inoltre, sarebbe costruita in chiave di “patriottismo economico”, privilegiando BTP, BTP Italia o ETF obbligazionari area euro con prevalenza di debito sovrano italiano.

CDP e COVIP: la governance immaginata dalla proposta

Per sgravare il Ministero della Difesa da oneri gestionali complessi e assicurare una struttura professionale di controllo del rischio, il dossier ipotizza di affidare la sezione previdenziale a Cassa Depositi e Prestiti, sotto la vigilanza tecnica della COVIP. Nella visione dei proponenti, CDP offrirebbe economie di scala, riduzione dei costi di intermediazione bancaria privata e una gestione istituzionale coerente con la natura pubblica del sistema.

La presenza della COVIP servirebbe invece a garantire trasparenza, supervisione e standard di tutela allineati a quelli dei grandi fondi pensione. Anche qui, però, il testo mantiene il tono della proposta: non descrive un modello già deciso, ma una strada possibile da valutare se si volesse accompagnare la Cassa verso un profilo più vicino agli investitori istituzionali moderni.

La tutela per chi è vicino al pensionamento

Uno dei punti più delicati è la transizione. Per evitare che il passaggio a un modello finanziariamente più dinamico possa creare effetti indesiderati su chi è ormai a ridosso dell’uscita, la proposta introduce un criterio di gradualità. In particolare, il personale a cui mancano meno di cinque anni al pensionamento verrebbe escluso dalla riforma e manterrebbe il regime attuale.

Per tutti gli altri, al momento del congedo non si imporrebbe una liquidazione coatta. Il documento immagina che il dossier titoli personale possa essere trasferito all’interessato, lasciandogli la possibilità di scegliere se liquidare tutto, mantenere attivo l’investimento in attesa di un momento di mercato più favorevole oppure continuare la contribuzione su base volontaria.

La tassazione dei rendimenti e il confronto con il sistema attuale

Il testo affronta anche il tema, spesso sottovalutato, della tassazione dei rendimenti. A differenza dei fondi pensione di categoria, che beneficiano di un’aliquota agevolata, il modello qui immaginato, mantenendo la natura di Cassa Previdenziale, si collocherebbe nel regime fiscale ordinario. Questo significa, secondo il dossier, 12,5% sui rendimenti riconducibili ai Titoli di Stato italiani e 26% su quelli legati alla componente azionaria globale.

Gli autori sostengono però che il vantaggio resterebbe ampio. Il motivo è che la crescita del capitale deriverebbe dalla combinazione tra il recupero fiscale iniziale e il rendimento nel tempo degli investimenti. Il documento formula anche un paradosso: nel sistema attuale non si pagherebbero tasse sui rendimenti distribuiti al militare semplicemente perché, secondo la ricostruzione proposta, il rendimento riconosciuto al personale sarebbe pari a zero. Di qui la tesi secondo cui preferire lo zero per evitare la tassazione sarebbe economicamente penalizzante.

Le simulazioni di crescita: cosa cambierebbe con 100 euro al mese

Per rendere il quadro più concreto, il dossier propone alcune simulazioni su un orizzonte di lungo periodo. Con un versamento di 100 euro al mese, aliquota IRPEF del 35% e tassazione media dei rendimenti del 18%, il confronto tra il sistema attuale e il modello lifecycle immaginato porta a risultati che gli autori ritengono significativamente differenti.

Simulazione di crescita riportata nella proposta Anni di servizio Capitale versato lordo Valore finale netto stimato Vantaggio fiscale totale stimato 10 anni € 12.000 € 14.800 ~ € 4.200 20 anni € 24.000 € 36.500 ~ € 8.400 35 anni € 42.000 € 89.000 ~ € 14.700 La simulazione del documento si basa su un rendimento medio lordo stimato del 4,5% nel modello lifecycle.

La conclusione a cui punta la proposta è che il sistema riformato potrebbe offrire un capitale finale non solo nominalmente superiore, ma anche più capace di difendere il potere d’acquisto lungo tutto l’arco della carriera.

Le simulazioni Monte Carlo: scenari ottimistici, mediani e pessimistici

La parte più tecnica del dossier è quella dedicata alle simulazioni Monte Carlo, costruite per testare il comportamento del modello su orizzonti lunghi e in differenti condizioni di mercato. Gli input utilizzati nella proposta sono questi: nei primi dieci anni portafoglio 100% azionario globale, volatilità storica del 15% e rendimento atteso del 7%; negli anni successivi graduale inserimento della componente obbligazionaria, con volatilità ridotta all’8% e rendimento atteso del 3,5%; costi annui pari allo 0,5%; tassazione applicata pro-quota tra 12,5% e 26% a seconda degli strumenti.

Su un orizzonte di 35 anni, il documento costruisce tre profili di contribuzione per un militare con netto mensile di circa 2.000 euro: un profilo base al 2%, uno intermedio al 5% e uno massimo deducibile vicino al 15%, pari a circa 430 euro al mese. Per ciascuno di questi profili vengono indicati tre scenari finali.

Monte Carlo a 35 anni: gli scenari riportati nella proposta Scenario Capitale finale con versamento 2% Capitale finale con versamento 5% Capitale finale con massimo deducibile Ottimista (Bull) € 105.000 € 262.000 € 805.000 Mediano (più probabile) € 68.000 € 170.000 € 522.000 Pessimista (Bear) € 42.000 € 105.000 € 322.000 Nel documento il tasso interno di rendimento medio dell’intero periodo è stimato tra il 4,2% e il 4,8% annuo netto, contro uno 0% reale attribuito al sistema attuale.

Rischi, drawdown e la tesi del “cuscinetto fiscale”

La proposta non ignora la volatilità. Anzi, dedica un passaggio specifico alla possibilità che, soprattutto nei primi dieci anni con portafoglio fortemente esposto all’azionario, si possano verificare fasi di ribasso temporaneo anche molto rilevanti. Nel documento si ipotizzano drawdown fino al -25/-30% nella fase iniziale, richiamando crisi come quelle del 2008 o del 2020. Nella fase di consolidamento, grazie alla componente in BTP, la perdita temporanea massima verrebbe invece ridotta a un intervallo compreso tra -10 e -12%.

La tesi degli autori è però che il rischio possa essere letto in modo diverso se collocato su un orizzonte di 35 anni. Il versamento mensile costante, assimilato alla logica del dollar cost averaging, permetterebbe di acquistare più quote nei momenti di ribasso. La deducibilità fiscale, inoltre, verrebbe considerata un “paracadute” iniziale perché genera fin da subito un beneficio tangibile. Infine, il fatto di non essere costretti a liquidare tutto al momento del pensionamento ridurrebbe il rischio di uscire dal mercato in una fase sfavorevole.

Il confronto politico tra il sistema attuale e il modello immaginato

Nel quadro delineato dal dossier, il confronto tra i due sistemi è netto. L’attuale meccanismo viene descritto come un modello in cui il rendimento reale risulterebbe spesso negativo per effetto dell’inflazione, il vantaggio fiscale sarebbe assente o limitato, la liquidazione sarebbe sostanzialmente coatta al congedo e le cedole verrebbero trattenute dall’ente. Nel modello lifecycle Italia, invece, il rendimento reale atteso verrebbe collocato in una fascia compresa tra il 4,5% e il 6% come media ponderata, il beneficio fiscale diventerebbe immediato, la gestione del capitale passerebbe in maggiore misura nelle mani dell’iscritto e i rendimenti maturati tornerebbero in accumulo alla sua posizione.

Non è una promessa di rendimento, ed è lo stesso documento a precisarlo quando richiama il fatto che le simulazioni sarebbero costruite su basi statistiche e non su certezze. Ma il messaggio che emerge è politico prima ancora che finanziario: se si percorresse questa strada, il sistema previdenziale militare potrebbe essere ripensato non come un capitolo chiuso, ma come una struttura riformabile, capace di proteggere il personale senza pesare – nelle intenzioni dei proponenti – con nuove richieste dirette sulla fiscalità generale.

Le fonti richiamate a sostegno della proposta

L’impianto tecnico del dossier si richiama a una serie di fonti statistiche, normative e istituzionali. Sul versante dei rendimenti vengono citati i dati storici dell’MSCI World per la componente azionaria globale e il database Rendistato di Banca d’Italia per la parte obbligazionaria legata ai Titoli di Stato. Per l’orizzonte di lungo periodo viene richiamato anche il Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook.

Sul piano normativo, la proposta fa riferimento all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis del TUIR per la deducibilità fiscale dei contributi, alle aliquote IRPEF richiamate dall’Agenzia delle Entrate, al Decreto Legislativo 252/2005 come parametro di best practice in tema di trasparenza previdenziale, alle linee guida della COVIP, alle relazioni annuali di Cassa Depositi e Prestiti, al Ministero della Difesa – Amministrazione Trasparente per bilanci e rendiconti, alla Gazzetta Ufficiale per il regolamento del 1° luglio 2010 e al Dipartimento del Tesoro per i dettagli sulle emissioni BTP richiamate nel documento.

Una strada possibile, non un esito già scritto

Il tratto forse più rilevante di questa proposta è proprio il suo posizionamento. Non si presenta come decisione già presa, ma come ipotesi di riforma nata dall’analisi di militari esperti di pensione che hanno cercato di tradurre in numeri una domanda di equità previdenziale. Il testo prova a suggerire che il personale in divisa potrebbe non essere condannato a subire un modello immobile e che una diversa organizzazione della Cassa, dei rendimenti e dei vantaggi fiscali potrebbe essere discussa seriamente.

In questa prospettiva, la revisione del regolamento del 2010, la separazione delle gestioni, l’uso della deducibilità fiscale, la governance con CDP e vigilanza COVIP, la struttura lifecycle e la protezione dei pensionandi diventano i tasselli di un disegno che non rivendica un privilegio, ma indica una possibile via da esplorare. Una via che, nelle intenzioni di chi l’ha elaborata, servirebbe a trasformare il risparmio previdenziale del personale militare in un patrimonio più moderno, più leggibile, più protetto dall’inflazione e più vicino agli standard già disponibili per gran parte degli altri lavoratori italiani.