Bruno Bartoloni al vertice interregionale della Guardia di finanza: il generale assume il comando a Firenze

Avvicendamento al Comando interregionale dell’Italia centro settentrionale

Il generale di corpo d’armata Bruno Bartoloni, originario di Vetralla, assume il Comando interregionale della Guardia di finanza dell’Italia centro settentrionale, con sede a Firenze. Succede al generale Riccardo Rapanotti, destinato al Comando interregionale dell’Italia nord orientale a Venezia, di cui assumerà la guida l’11 maggio.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta giovedì 7 maggio nella caserma “Fontanelli” di Firenze, alla presenza del comandante generale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro.

Il ritorno di Bruno Bartoloni a Firenze e in Toscana

Per Bruno Bartoloni si tratta di un ritorno particolarmente significativo a Firenze e in Toscana, realtà che il generale conosce profondamente e con le quali ha già consolidato un importante legame professionale e istituzionale nel corso della sua carriera.

Il nuovo incarico lo porta alla guida di una struttura interregionale di rilievo per l’azione della Guardia di finanza nell’Italia centro settentrionale, in un territorio strategico sotto il profilo economico, finanziario e istituzionale.

Chi è Bruno Bartoloni, il generale originario di Vetralla

Nell’ultimo incarico, Bruno Bartoloni è stato responsabile del nucleo della Guardia di finanza presso il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri. In questo ruolo si è occupato della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, con particolare riferimento alla realizzazione del Pnrr.

La sua carriera è caratterizzata da una lunga esperienza operativa, territoriale, strategica e internazionale, maturata in diversi settori dell’attività del Corpo.

Gli incarichi territoriali: da Como a Torre Annunziata

Nel corso della carriera, Bartoloni ha ricoperto rilevanti incarichi di comando territoriale nelle sedi di Rodero, in provincia di Como, Genova, Locri, in provincia di Reggio Calabria, Prato e Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Esperienze che gli hanno consentito di maturare una solida conoscenza delle dinamiche operative sul territorio e delle attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari.

L’esperienza al Comando generale della Guardia di finanza

Al Comando generale della Guardia di finanza, nei gradi di capitano e maggiore, Bruno Bartoloni ha svolto l’incarico di capo sezione al Reparto operazioni, occupandosi in particolare del contrasto al riciclaggio e ai reati bancari e finanziari.

Successivamente, con il grado di colonnello, è stato responsabile della funzione di pianificazione strategica, programmazione e controllo, contribuendo all’organizzazione e all’indirizzo delle attività del Corpo.

Dai reparti speciali ai comandi regionali di Sardegna e Toscana

Promosso generale, Bartoloni ha comandato il Nucleo speciale Spesa pubblica e repressione frodi comunitarie. In seguito ha guidato i comandi regionali della Guardia di finanza in Sardegna e in Toscana.

Proprio in Toscana ha operato durante il delicato periodo dell’emergenza Covid, sviluppando una proficua sinergia con le autorità istituzionali del territorio.

Successivamente è stato comandante del Comando tutela economia e finanza dei reparti speciali del Corpo.

L’esperienza internazionale tra G7, Ocse e Unione europea

Bruno Bartoloni ha maturato anche una significativa esperienza internazionale. In ambito G7 e Ocse ha fatto parte del Gruppo di azione finanziaria internazionale, noto come Gafi/Fatf.

Ha inoltre partecipato al Gruppo Pc-r-ev, oggi Moneyval, del Consiglio d’Europa, al Gruppo antifrode del Consiglio dell’Unione europea e al Comitato di coordinamento per la lotta alla frode della Commissione europea, il Cocolaf.

Il passaggio con Riccardo Rapanotti

L’avvicendamento a Firenze vede il generale Riccardo Rapanotti lasciare il Comando interregionale dell’Italia centro settentrionale per assumere la guida del Comando interregionale dell’Italia nord orientale a Venezia.

Alla cerimonia erano presenti, insieme al comandante generale Andrea De Gennaro, anche rappresentanti delle istituzioni locali. Tra questi, la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, presenti accanto a Bruno Bartoloni nel momento del passaggio di consegne.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.