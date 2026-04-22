Morto il generale dei Carabinieri Francesco Grimaldi: aveva 58 anni

È morto a 58 anni il generale dei carabinieri Francesco Grimaldi. L’alto ufficiale si è spento a Roma dopo aver lottato per circa due settimane tra la vita e la morte, in seguito a due gravi infarti che lo avevano ridotto in coma. Una notizia che si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento e dolore tra chi lo conosceva e nei territori a lui più legati.

Una figura stimata, vicina alla gente

Grimaldi non era solo un alto ufficiale, ma una persona che aveva costruito nel tempo un rapporto diretto con le comunità in cui aveva lavorato. In molti lo ricordano per i modi fermi ma sempre rispettosi, per la capacità di ascolto e per una presenza concreta, mai distante.

Il ricordo ad Albenga

Tra i luoghi in cui ha lasciato un segno c’è Albenga, dove alla fine degli anni Novanta, da Capitano, guidò la Compagnia dei Carabinieri. Anni in cui si fece apprezzare non solo per la professionalità, ma anche per una certa umanità e disponibilità, qualità che ancora oggi vengono ricordate da chi ha avuto a che fare con lui.

Il legame con Carinola e il dolore del territorio

Profondo anche il legame con Carinola e l’area aurunca, dove la notizia della sua morte ha colpito duramente la comunità. Il cordoglio è arrivato da più parti, anche per il legame con il fratello, il consigliere regionale Massimo Grimaldi, molto conosciuto sul territorio.

La famiglia e quel nipote che non conoscerà

Lascia la moglie Alessandra e le figlie Francesca e Federica. Proprio la famiglia sta vivendo il momento più difficile, segnato anche da un particolare che rende tutto ancora più doloroso: la figlia Francesca è in attesa di un bambino. Il generale non farà in tempo a conoscerlo, ma resta l’eredità dei valori che ha sempre portato avanti.

I funerali tra Roma e Carinola

L’ultimo saluto è fissato per giovedì 23 aprile 2026 alle 10.30 nella Chiesa di Santa Silvia a Roma. Nel pomeriggio la salma rientrerà a Nocelleto di Carinola, dove alle 15.00, nella Chiesa di San Sisto II, è prevista una benedizione. Due momenti distinti per permettere a tutti di rendergli omaggio.

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