Capitano umiliata in missione, generale dell’Esercito verso il processo: «Mi vuoi sc…?»

La vicenda raccontata da Il Centro

Un capitano abruzzese dell’Esercito sarebbe stata umiliata durante una missione internazionale all’estero da un generale di brigata, all’epoca comandante del dispositivo militare. A riportare la vicenda è Il Centro, in un articolo firmato da Gianluca Lettieri, sulla base degli atti dell’inchiesta della procura militare di Roma.

Il generale rischia il processo con le accuse di ingiuria continuata aggravata e ingiuria a un inferiore aggravata. Al centro del fascicolo ci sono una frase a contenuto sessuale, alcuni comportamenti ritenuti offensivi e un episodio avvenuto durante una riunione davanti ad altri militari.

L’ufficiale è da considerare presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva: una precisazione necessaria, non una formula di rito, perché saranno solo i giudici — e non il clamore del caso — a stabilire se le accuse reggeranno.

La frase durante il colloquio di servizio

Secondo la ricostruzione dell’accusa, il 20 novembre 2025 il capitano avrebbe chiesto al generale un colloquio di servizio. In quel momento l’alto ufficiale le avrebbe domandato perché lo guardasse in quel modo, aggiungendo: «Mi vuoi sc…?».

La donna avrebbe chiesto di ripetere. Il generale, sempre secondo l’accusa, avrebbe ribadito la stessa domanda.

È uno dei passaggi più pesanti dell’inchiesta, perché sarebbe avvenuto dentro un rapporto gerarchico netto: lui comandante della missione, lei ufficiale sottoposta e incaricata di affiancarlo come consulente politico-istituzionale.

Chi sono i militari coinvolti

Il generale ricopriva il ruolo di mission force commander, quindi era il responsabile della missione: coordinava le attività dei contingenti e guidava le operazioni sul campo.

Il capitano, originaria dell’Abruzzo, era impiegata come political advisor. Il suo compito era analizzare il contesto politico, sociale e culturale locale e facilitare i rapporti tra autorità militari e civili.

Secondo la procura, proprio il rapporto di grado avrebbe dato maggiore peso agli episodi contestati.

L’avvicinamento al computer

Un altro fatto indicato negli atti risale al 22 novembre 2025. Il capitano era seduta al computer quando il generale si sarebbe avvicinato fino a pochi centimetri dal suo volto.



La distanza sarebbe stata tale che, se la militare si fosse voltata, avrebbe potuto trovarsi a contatto con le labbra dell’ufficiale.

Per l’accusa, quella distanza avrebbe creato una situazione di forte imbarazzo e rientrerebbe nella stessa sequenza di condotte contestate.

Gli inviti dietro la scrivania

Tra l’11 ottobre e il 24 novembre 2025, secondo la procura, il generale avrebbe più volte messo una mano sulla spalla del capitano invitandola ad andare dietro la sua scrivania.

Anche questi episodi vengono letti dagli inquirenti insieme agli altri fatti, come parte di una condotta continuata.

La riunione davanti agli altri militari

Il 16 novembre 2025, durante una riunione di servizio, sarebbe comparsa per errore una diapositiva del giorno precedente. Secondo il pubblico ministero, il generale avrebbe ordinato al capitano, urlando, di uscire dalla stanza per sostituirla.

La scena sarebbe avvenuta davanti ad almeno tre militari. Per questo la procura contesta anche l’offesa al prestigio, all’onore e alla dignità di un inferiore, con l’aggravante della presenza di altri soldati.

Le accuse e l’udienza preliminare

La procura militare di Roma contesta al generale due ipotesi di reato previste dal codice penale militare: ingiuria continuata aggravata e ingiuria a un inferiore aggravata.

Le aggravanti riguardano il grado dell’imputato e il fatto che gli episodi sarebbero avvenuti all’estero, in un contesto legato al servizio e alla disciplina militare.

Il capitano, assistita dall’avvocata Francesca Di Muzio, potrà costituirsi parte civile. L’udienza preliminare è prevista per il mese prossimo: sarà il giudice a decidere se il generale dovrà affrontare il processo.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.