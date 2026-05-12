Nord Corea, attacco nucleare se Kim muore: la nuova Costituzione blinda il potere atomico e cancella la riunificazione con Seul

La Corea del Nord riscrive la propria Costituzione e trasforma in legge la nuova dottrina di Kim Jong-un: la Corea del Sud non è più l’altra metà della stessa nazione da riunificare, ma uno Stato confinante e ostile. È una svolta politica pesantissima, perché archivia decenni di propaganda sulla riunificazione della penisola coreana sotto la guida della dinastia Kim.

Dal nuovo testo sono state cancellate espressioni storiche come “metà settentrionale”, “grande unità nazionale” e “unificazione pacifica”. Al loro posto compare una visione molto più fredda e pericolosa: due Stati separati, due nemici dichiarati, una frontiera che diventa linea politica oltre che militare.

Kim Jong-un cambia la Costituzione: la Corea del Sud diventa Paese confinante

La riforma costituzionale voluta da Kim Jong-un sancisce formalmente che la Corea del Sud è un Paese confinante. Non è un dettaglio linguistico. Per Pyongyang significa chiudere l’epoca della retorica sulla riunificazione nazionale e presentarsi come uno Stato separato, autonomo, armato e pronto a difendere la propria sopravvivenza.

Il leader nordcoreano aveva già preparato il terreno, definendo Seul uno “Stato ostile”. La revisione della Costituzione ha richiesto tempo e si è conclusa questa primavera. Ora il documento è arrivato anche a Seul, dove viene analizzato dagli esperti sudcoreani.

Confine con Seul non definito: Pyongyang evita una nuova miccia territoriale

Il nuovo testo non stabilisce in modo dettagliato dove passi il confine con la Corea del Sud. Una scelta che, secondo i politologi sudcoreani, potrebbe indicare che Pyongyang non ha intenzione, almeno per ora, di aprire nuovi focolai di tensione territoriale.

La Corea del Nord fissa quindi il principio politico della separazione, ma evita di trasformarlo subito in una disputa concreta su linee di confine, zone marittime o territori contesi. È una mossa calibrata: dura nella sostanza, prudente nella forma.

Attacco nucleare se Kim muore: cosa significa la nuova catena di comando

Il passaggio più esplosivo riguarda il potere nucleare. La Costituzione emendata attribuisce formalmente al Presidente della Commissione Affari di Stato, il titolo ufficiale di Kim Jong-un, il comando supremo della forza nucleare nordcoreana.

In un Paese governato come un feudo dinastico, potrebbe sembrare una precisazione superflua. Ma il significato politico è enorme: l’arsenale atomico viene blindato nella Carta fondamentale dello Stato e legato direttamente alla figura del leader.

La formula alimenta una domanda inquietante: che cosa accadrebbe se Kim morisse o fosse ucciso? In un sistema costruito attorno al potere personale del Maresciallo, la continuità del comando nucleare diventa un nodo cruciale. L’idea di una risposta atomica automatica o di un trasferimento immediato del potere militare serve anche come deterrente: chi colpisce il vertice del regime deve mettere in conto conseguenze estreme.

La Corea del Nord si proclama Stato nucleare “responsabile”

Un altro paragrafo della Costituzione emendata definisce la Corea del Nord uno “Stato con armi nucleari responsabile”. Pyongyang promette di continuare a sviluppare l’arsenale per salvaguardare l’esistenza del Paese e proteggere, secondo la sua narrativa, la stabilità regionale e globale.

È una formula paradossale, ma perfettamente coerente con la strategia del regime. Kim Jong-un non presenta più la bomba come una carta negoziale, ma come una garanzia permanente di sopravvivenza. La denuclearizzazione, di fatto, non è più sul tavolo.

Kim usa la crisi iraniana per giustificare l’arsenale atomico

Il Maresciallo di Pyongyang ha sfruttato anche il conflitto nel Golfo Persico per rivendicare l’esistenza del proprio arsenale. A fine marzo ha dichiarato che la realtà attuale dimostra la legittimità della scelta strategica nordcoreana di respingere le promesse del nemico e assicurarsi per sempre una forza nucleare.

Il messaggio è diretto agli Stati Uniti e ai loro alleati: la Corea del Nord non vuole fare la fine dei regimi disarmati o indeboliti. Kim ha poi aggiunto che il Paese non è più soltanto sotto minaccia, ma possiede ormai la capacità di minacciare i propri nemici, se necessario.

Dall’Iraq alla Libia: perché Kim non rinuncerà mai alla bomba

La Corea del Nord è spesso descritta come il Paese più chiuso e isolato del mondo. Ma Kim Jong-un e i suoi dignitari seguono con attenzione la politica internazionale. La lezione che hanno tratto è semplice e brutale: chi non possiede armi nucleari può essere rovesciato.

A Pyongyang ricordano il caso dell’Iraq. Nel 2003 Saddam Hussein fu eliminato dagli Stati Uniti con la giustificazione delle armi di distruzione di massa, che però non furono trovate. Ricordano anche la Libia: Gheddafi rinunciò al progetto nucleare e nel 2011 fu abbattuto e ucciso.

Per il regime nordcoreano, questi precedenti dimostrano che l’atomica non è un lusso militare, ma una polizza di assicurazione esistenziale.

Addio denuclearizzazione: il fallimento della stagione Trump-Kim

Per due decenni la denuclearizzazione della Corea del Nord è stata l’obiettivo delle sanzioni internazionali e dei negoziati diplomatici. Il momento più spettacolare arrivò nel 2018, quando Donald Trump tentò di convincere Kim Jong-un a disarmare in cambio di aiuti economici e normalizzazione.

Quella stagione si è chiusa senza risultati decisivi. Oggi Pyongyang ha accumulato almeno 50 ordigni nucleari, ha mostrato la capacità di montarli su missili anche intercontinentali e ha rivelato l’entrata in funzione di un secondo impianto per l’arricchimento dell’uranio.

La richiesta del regime è ormai esplicita: la Corea del Nord vuole essere riconosciuta come potenza nucleare prima di qualsiasi futuro dialogo con Washington.

Gli Stati Uniti prendono atto: Pyongyang è ormai una potenza atomica

Anche l’amministrazione americana ha dovuto prendere atto della realtà strategica. La Corea del Nord non è più soltanto un Paese che cerca la bomba: è uno Stato che la possiede, la sviluppa, la esibisce e la inserisce nella propria Costituzione.

Prima o poi, se Stati Uniti e Corea del Nord torneranno a parlarsi, il negoziato ripartirà da questo dato. Non dal sogno della denuclearizzazione totale, ma dalla gestione di una potenza nucleare ostile, instabile e sempre più sicura di sé.

Kim manda un messaggio a Seul: due Stati, una pace armata

La nuova Costituzione manda anche un segnale preciso alla Corea del Sud. Definire Seul “Stato confinante” e “ostile” significa chiudere il capitolo della riunificazione e aprire quello di una possibile coesistenza armata.

Alcuni politologi sudcoreani leggono la scelta come un tentativo di proiettare l’immagine di una Corea del Nord “normale”, uno Stato sovrano che convive con un vicino nemico. Ma la normalità, nel caso di Pyongyang, passa attraverso missili balistici, test militari e minacce nucleari.

Putin, Xi e la nuova centralità di Kim Jong-un

Kim Jong-un non è più il leader isolato del vecchio “regno eremita”. Dopo essere stato apparentemente dimenticato da Donald Trump, il Maresciallo nordcoreano ha trovato un alleato decisivo in Vladimir Putin. Con Mosca ha stretto un patto di mutuo soccorso militare, cementato anche dall’invio di migliaia di soldati nordcoreani sul fronte della guerra contro l’Ucraina.

Il leader di Pyongyang ha poi ottenuto una nuova ribalta internazionale al fianco di Xi Jinping a Pechino, durante le celebrazioni per la vittoria nella Seconda guerra mondiale. La Corea del Nord resta un Paese chiuso, povero e repressivo, ma Kim ha dimostrato di saper giocare le proprie carte nel nuovo disordine globale.

La riforma costituzionale lo conferma: Pyongyang non vuole più essere trattata come una deviazione temporanea della storia coreana. Vuole essere riconosciuta come Stato separato, ostile, nucleare. E pronta a far pagare un prezzo altissimo a chiunque provi a colpire il cuore del regime.

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