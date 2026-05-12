Nocera Inferiore, carabiniere muore a 47 anni dopo un malore in casa: addio a Francesco Perrotta

Dolore e sconcerto a Nocera Inferiore per la morte di Francesco Perrotta

Choc a Nocera Inferiore per la morte di Francesco Perrotta, carabiniere di 47 anni, deceduto dopo un improvviso malore accusato mentre si trovava nella sua abitazione in via Fucilari. La notizia ha profondamente colpito la comunità nocerina e il mondo dell’Arma dei carabinieri, dove il militare era conosciuto e stimato.

L’episodio si è verificato nella notte. Secondo quanto emerso, il 47enne avrebbe avvertito forti dolori al petto mentre era in casa. Di fronte al peggiorare delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il malore nella notte e la corsa in ospedale

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure a Francesco Perrotta. I sanitari, valutata la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento d’urgenza al vicino ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Nonostante la rapidità dell’intervento e il trasporto in ospedale, per il carabiniere non c’è stato nulla da fare. Francesco Perrotta è deceduto poco dopo, lasciando sgomenti familiari, amici, colleghi e quanti lo conoscevano.

Una comunità sotto choc

La notizia della morte del militare si è diffusa rapidamente in città, suscitando tristezza e incredulità. A Nocera Inferiore Francesco Perrotta era considerato una persona seria, disponibile e rispettata. Il suo nome era legato a un’immagine di professionalità, dedizione e umanità, qualità che in tanti gli riconoscevano.

Il dolore ha attraversato non solo la comunità locale, ma anche l’ambiente dell’Arma, dove il 47enne era apprezzato dai colleghi. Un lutto improvviso, arrivato nella notte, che ha lasciato un vuoto profondo.

Il ricordo dei colleghi: “Stimato e ben voluto da tutti”

I colleghi lo ricordano come un professionista stimato, un uomo ben voluto da tutti e capace di farsi apprezzare per il suo modo di essere. La sua scomparsa improvvisa ha provocato un sentimento diffuso di sgomento, acuito dalla giovane età e dalle circostanze del decesso.

Francesco Perrotta lascia la moglie e due figli, ai quali in queste ore si stringono idealmente familiari, amici, colleghi e l’intera comunità di Nocera Inferiore.

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