Dramma nell’Aeronautica Militare: due ufficiali si tolgono la vita

Una tragedia ha scosso nella giornata di ieri il mondo dell’Aeronautica Militare, con due suicidi avvenuti a poche ore di distanza in due diverse città.

Secondo quanto appreso, il primo drammatico episodio si è consumato a Bari, dove un giovane tenente di 25 anni si sarebbe tolto la vita. Le circostanze precise della tragedia non sono ancora note.

Poche ore dopo, un’altra tragedia ha sconvolto la caserma dell’Aeronautica a Centocelle, Roma, dove un tenente colonnello si sarebbe tolto la vita. Anche in questo caso non sono ancora chiari i contorni della vicenda e le motivazioni che hanno spinto l’ufficiale superiore a compiere l’insano gesto.

Sono in corso le indagini per fare luce sui due episodi e ricostruire quanto realmente accaduto. Al momento, non trapelano ipotesi certe sui motivi che possano aver spinto i due militari a compiere atti così estremi.

La tragedia ha destato profondo sgomento e dolore in tutto l’ambiente dell’Aeronautica Militare e nelle istituzioni. La Forza Armata appare sotto shock per l’accaduto e si stringe intorno alle famiglie colpite da questa immane tragedia. Un dramma che lascia attoniti e pone interrogativi su cui, probabilmente, le indagini in corso potranno far luce.

Questa dolorosa vicenda non può lasciare indifferenti le più alte cariche istituzionali e militari. Ci auguriamo che anche il Ministro Crosetto voglia esprimere la propria solidarietà e anche attivarsi prontamente per rinforzare il supporto psicologico e il benessere del personale militare, affinché simili drammi non abbiano più a ripetersi in futuro.

