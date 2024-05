Lutto nell’Arma: carabiniere di 23 anni muore in incidente stradale a Palermo

Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, 29 aprile, lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina, nel tratto tra Brolo e Rocca di Caprileone, in direzione del capoluogo siciliano. A perdere la vita è stato il giovane carabiniere Daniele Breganze, 23enne originario di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14:30, la vettura condotta dal militare dell’Arma si sarebbe scontrata violentemente con un autoarticolato che viaggiava nella sua stessa direzione, all’interno della galleria Cipolla. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo fatale per il 23enne, morto sul colpo.

Inutili i tempestivi soccorsi giunti sul luogo del sinistro. Il conducente del camion, illeso ma in evidente stato di shock, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e una pattuglia dei Carabinieri di Patti, oltre al personale della Società Autostrade e del Centro Assistenza Stradale. La Procura ha disposto il sequestro dei veicoli e l’esame autoptico sulla salma.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare con precisione. La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità. Pare che nel punto dove è avvenuto l’impatto mortale fossero in corso lavori di manutenzione, con restringimento della carreggiata.

Una tragica fatalità che lascia sgomenti: a soli 23 anni, il giovane carabiniere originario del palermitano ha perso la vita mentre si trovava in servizio. Un incidente che ha destato profondo cordoglio nell’Arma dei Carabinieri e in tutti coloro che lo conoscevano.

