Carabinieri, chiude stazione a Torre del Greco. Dal primo maggio competenze e uomini ad unico punto cittadino

Colpo alla sicurezza e polemiche a Torre del Greco. Dal primo maggio la città di 80mila abitanti perderà la storica stazione dei Carabinieri del centro cittadino, situata in via Circonvallazione. Un presidio smantellato per decreto dei ministeri dell’Interno e della Difesa.

I carabinieri che prestavano servizio presso la caserma di via Circonvallazione saranno trasferiti ed accorpati alla stazione di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che da quel momento prenderà il nome di Stazione Carabinieri di Torre del Greco e coprirà l’intero territorio comunale.

Secondo quanto spiegato dal Comando Provinciale, grazie a questo accorpamento nella città corallina ci sarà una sola caserma con un numero maggiore di carabinieri, con l’obiettivo di garantire un controllo più capillare.

Una sola caserma a Torre del Greco

La notizia della chiusura della storica stazione dei carabinieri ha però suscitato polemiche. Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha commentato: “Continuano a diminuire gli uomini delle forze dell’ordine sul nostro territorio e chiudono caserme e stazioni di polizia. Uno dei comuni più popolosi della Campania resterà con una sola caserma. Un grande regalo per la delinquenza”.

Secondo Borrelli quello che sta facendo il Governo “non è una lotta al crimine, ma una sorta di autonomia differenziata della sicurezza. Stanno dicendo al Sud: se volete le forze dell’ordine pagatevele da soli o arrangiatevi”.

I vertici dell’Arma assicurano che ci saranno più carabinieri per controllare il territorio grazie all’accorpamento. Ma a Torre del Greco in pochi festeggiano la chiusura di un presidio storico. La speranza dei cittadini è che non si tratti solo di una razionalizzazione sulla carta. La sicurezza non ammette tagli né risparmi.

Ad ogni modo, guardando la facciata della caserma di via Circonvallazione, sembra che i carabinieri fossero già da tempo abbandonati in una struttura bisognosa di urgenti interventi di ristrutturazione, dove probabilmente prestavano servizio in condizioni lavorative e alloggiative non ottimali, anche per l’accoglienza dei denuncianti.

