Cessazione anticipata e collocamento in ausiliaria 2024: le disposizioni del Ministero della Difesa

Il Ministero della Difesa ha emanato una circolare contenente le disposizioni applicative per la cessazione anticipata dal servizio e il collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare nel 2024.

Quote e criteri di selezione

La circolare stabilisce un contingente annuo massimo di 60 Ufficiali e 284 Marescialli che potranno accedere al beneficio, in conformità con l’art. 2230 del Codice dell’Ordinamento Militare. Per gli Ufficiali, 30 posizioni sono riservate ai Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti.

Gli elenchi degli aventi diritto sono stati redatti in ordine decrescente di età anagrafica e, a parità di età, in ordine di anzianità di grado. Attualmente, i titolari del beneficio sono individuati nei primi 60 Ufficiali e 284 Marescialli compresi negli elenchi allegati.

Revoche e subentri

Le domande presentate dal restante personale non sono state accolte, a meno di revoche delle istanze da parte degli aventi diritto o di cessazioni dal servizio per altre cause prima del collocamento in ausiliaria. In tali casi, subentreranno coloro che occupano la posizione immediatamente successiva negli elenchi, rispettando sempre la riserva di 30 unità per i Tenenti Colonnelli tra gli Ufficiali.

Comunicazioni e notifiche

La Direzione Generale provvederà a comunicare formalmente la cessazione dal servizio agli ammessi al beneficio, mentre non verranno inviate ulteriori comunicazioni a coloro che sono stati esclusi, eccetto in caso di subentro. I Reparti/Enti di appartenenza dovranno notificare il contenuto della circolare agli interessati, redigendo un’apposita relata.

Opzione per il montante contributivo

Gli Ufficiali e i Marescialli ammessi al beneficio hanno facoltà di esercitare l’opzione per l’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria. Le relative dichiarazioni dovranno essere inviate alla Direzione Generale entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare.

Disposizioni finali

Ai militari ammessi al beneficio dovrà essere comunicato l’obbligo di fruire della licenza maturata entro il termine di cessazione dal servizio e la possibilità di ricorrere avverso la presente circolare. Infine, i Comandi dovranno inviare l’attestazione di aver prestato servizio “senza demerito” nell’ultimo quinquennio, ai fini della promozione a titolo onorifico.

ECCO GLI ELENCHI

