Distacchi e permessi ai sindacati militari, ecco come sono stati divisi in base alle deleghe

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso allo schema di decreto ministeriale riguardante la ripartizione dei contingenti di distacchi e permessi sindacali per il triennio 2022-2024 attribuibili alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) rappresentative del personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare.

La ripartizione è stata effettuata con criterio proporzionale in base al numero di deleghe ricevute da ciascuna APCSM al 31 gennaio 2024. In totale sono stati assegnati 30 distacchi sindacali e 60.387 ore di permesso per i Carabinieri, 16 distacchi e 31.963 ore di permesso per la Guardia di Finanza, 24 distacchi e 48.597 ore di permesso per l’Esercito, 10 distacchi e 20.798 ore di permesso per la Marina e 10 distacchi e 19.968 ore di permesso per l’Aeronautica.

Distacchi e permessi per Carabinieri

Per i Carabinieri, il Sindacato Italiano Militari Carabinieri (SIM CC) con 9.740 deleghe ha ottenuto 8 distacchi e 16.739 ore di permesso. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) con 8.296 deleghe ha ottenuto 7 distacchi e 14.258 ore di permesso. Le altre APCSM hanno ricevuto da 1 a 6 distacchi e da 1.939 a 11.260 ore di permesso.

Distacchi e permessi per Guardia di Finanza

Per la Guardia di Finanza, l’Unione Sindacale Italiana Finanzieri con 2.893 deleghe ha ottenuto 7 distacchi e 13.580 ore di permesso. Il Sindacato Nazionale Finanzieri (CGS) con 2.246 deleghe ha ottenuto 5 distacchi e 10.543 ore di permesso.

Distacchi e permessi per Esercito

Per l’Esercito, l’ITAMIL con 3.329 deleghe ha ottenuto 5 distacchi e 9.955 ore di permesso. Le altre APCSM hanno ricevuto da 3 a 5 distacchi e da 6.414 a 9.740 ore di permesso.

Distacchi e permessi per Marina

Per la Marina Militare, il Sindacato Nazionale Marina (SINAM) con 1.298 deleghe ha ottenuto 4 distacchi e 9.319 ore di permesso. Le altre APCSM hanno ricevuto 2 o 3 distacchi e da 3.058 a 7.366 ore di permesso.

Distacchi e permessi per Aeronautica

Per l’Aeronautica Militare, l’Associazione Militari Uniti in Sindacato Aeronautica (AMUS AM) con 1.849 deleghe ha ottenuto 3 distacchi e 6.591 ore di permesso. Le altre APCSM hanno ricevuto 1 o 3 distacchi e da 3.058 a 5.254 ore di permesso.

Sigla Deleghe Distacchi Ore permesso SIM CC 9.740 8 16.739 USIC 8.296 7 14.258 PSC Assieme 6.552 6 11.260 UNARMA 3.748 3 6.441 NSC 3.018 3 5.187 SIUL CC 2.655 2 4.563 USMIA carabinieri 1.128 1 1.939 USI Finanzieri 2.893 7 13.580 CGS 2.246 5 10.543 SILF 1.670 4 7.839 ITAMIL 3.329 5 9.955 SIAMO EI 3.257 5 9.740 ASPMI 2.812 4 8.409 LRM 2.376 4 7.105 SAM 2.332 3 6.974 USMIA esercito 2.145 3 6.414 SINAM 1.298 4 9.319 SIM MM 1.026 4 7.366 USMIA marina militare 573 2 4.114 AMUS AM 1.849 3 6.591 USAMI AM 1.474 3 5.254 SIAM 1.421 3 5.065 SIULM 858 1 3.058

