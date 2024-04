Sindacato Itamil Esercito: Introduzione del Voto Online per il Rinnovo Contrattuale “partecipazione democratica”

Il Sindacato Itamil Esercito in vista del prossimo incontro in Funzione pubblica “Palazzo Grazioli – Roma” il 24 aprile 2024 annuncia l’avvio di un’innovativa iniziativa per il rinnovo del contratto 2022/24 con l’adozione di un meccanismo di “voto online”, volto a potenziare la partecipazione democratica dei suoi tesserati nel processo decisionale.

La nuova procedura prevede che i Comitati Regionali del Sindacato formino gruppi di lavoro coinvolgendo le Sezioni sparse nel territorio nazionale per redigere proposte di rinnovo contrattuale che riflettono le necessità economiche e normative specifiche delle rispettive categorie.

Queste proposte, una volta approvate a livello regionale, verranno esaminate dall’organo esecutivo nazionale del Sindacato, assicurando una rappresentazione equa di ogni area del paese.

Un elemento distintivo di questo processo è la convocazione imminente di una sessione straordinaria dell’Esecutivo Nazionale che avrà il compito di fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’iniziativa.

Il culmine del processo sarà rappresentato dalla possibilità per tutti gli iscritti al Sindacato di partecipare al voto online per l’approvazione delle linee guida contrattuali finali, rappresentando un passo significativo verso un maggiore coinvolgimento e trasparenza.

Si segnala che al momento le trattative per il rinnovo contrattuale non sono state avviate. Tuttavia, in base a informazioni preliminari, si prospetta un quadro che richiede un’attenta valutazione delle risorse finanziarie disponibili.

Il Sindacato Itamil Esercito si impegna a fornire ulteriori dettagli e a mantenere aggiornati tutti gli interessati non appena saranno disponibili nuove informazioni.

