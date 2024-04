Maresciallo dei carabinieri in congedo uccide un uomo a Brescia e dopo tenta il suicidio

Brescia – Drammatica sparatoria ieri pomeriggio a Brescia, dove un ex maresciallo dei carabinieri di 78 anni, Giuseppe Valetti, ha ucciso a colpi di pistola un uomo di origine indiana di 54 anni, Satpal Singh, per poi tentare il suicidio.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 18 Valetti ha suonato al campanello dell’abitazione in via Codignole, nel quartiere Lamarmora, dove viveva Singh. Quando l’uomo gli ha aperto la porta, l’ex maresciallo gli ha sparato un colpo di pistola al petto. Subito dopo, Valetti si è recato in un appartamento di sua proprietà in via Corsica, dove ha tentato di togliersi la vita sparandosi in bocca.

Singh è morto pochi minuti dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale. Valetti è ricoverato in condizioni disperate. Gli investigatori ipotizzano che il gesto estremo dell’ex maresciallo sia da ricondurre ad una controversia di natura economica legata alla compravendita di un appartamento. Secondo Valetti, Singh gli doveva dei soldi per l’acquisto di un immobile. Il figlio della vittima ha però smentito questa versione: “Mio padre aveva fatto un mutuo regolare e non gli doveva nulla”.

La tragedia ha scosso la città. Le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto. Si attendono gli interrogatori e le testimonianze di familiari e conoscenti per ricostruire il movente di questo duplice drammatico episodio.

