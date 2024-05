FESI Polizia, esito incontro con i sindacati

Ecco un possibile articolo giornalistico sulla riunione tra organizzazioni sindacali e Dipartimento di PS per discutere il FESI:

Roma – Si è tenuta ieri, 29 aprile 2024, una riunione tra le principali organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e i vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per discutere il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI) relativo alle prestazioni lavorative svolte nel 2023.

Per il Dipartimento erano presenti il Direttore del TEP, Dr. Circhirillo, e la Direttrice dell’Ufficio Relazioni Sindacali, Dr.ssa De Bartolomeis. Gli stanziamenti a disposizione ammonterebbero a circa 146,7 milioni di euro, in fase di approvazione da parte del MEF.

Con tali risorse, gli importi lordi sarebbero così stabiliti: 6,11 euro per ogni giornata lavorativa come produttività, 17,50 euro per ciascun turno di reperibilità, 610 mila euro come indennità forfettaria per i cambi turno dei Reparti Mobili, 10 euro per ogni cambio turno e 6,40 euro per i servizi in alta montagna.

Ora si attende il via libera dal Governo per erogare gli importi, auspicabilmente già a giugno con una emissione straordinaria da parte del Ministero dell’Economia.

