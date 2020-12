Varata la più lunga nave inaffondabile italiana: ha il nome del comandante De Grazia

La più lunga nave autoraddrizzante e inaffondabile mai costruita in Italia, e tra le più imponenti in Europa, per custodire il ricordo del comandante Natale De Grazia, ufficiale della Guardia costiera, medaglia d’oro al merito di Marina e vittima del dovere, morto in circostanze non ancora chiarite mentre indagava, per conto della procura di Reggio Calabria, su un traffico di rifiuti radioattivi a bordo di navi mercantili nel Mediterraneo. Ed è stata emozionante la cerimonia di varo della CP420 “Natale De Grazia”, che si è svolta al porto di Messina, a 25 anni esatti dalla scomparsa del capitano di fregata calabrese.



La nave, commissionata dal comando generale del corpo delle Capitanerie di porto a Intermarine Spa, controllata dal gruppo industriale Immsi, è stata costruita ai cantieri Intermarine di Messina, è in lega leggera, lunga 33,6 metri e larga 8,15, e con i suoi dieci uomini di equipaggio rappresenta il top della tecnologia navale odierna, con propulsione e strumenti di comunicazione all’avanguardia. È inoltre la prima motovedetta di una nuova classe di unità navali, chiamata “Angeli del mare“, dedicata a chi ha operato in mare con generosità e sacrificio. Ed è stata realizzata proprio in Sicilia, la terra che ha visto scomparire tragicamente poco più di due mesi fa Aurelio Visalli, sottufficiale della Guardia costiera di Milazzo, morto in mare nel tentativo di salvare due adolescenti.



La cerimonia di varo e di presentazione si è tenuta alla presenza del comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto Giovanni Pettorino, del presidente di Intermarine Antonino Parisi, dell’amministratore delegato di Intermarine Livio Corghi e della signora Anna Vespia, moglie del comandante De Grazia e madrina dell’evento. “La CP420 – ha detto l’ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino – è una nave che ambisce, assieme al suo equipaggio, a dimostrare quei valori, quella generosità e quella passione propri del comandante di cui porta inciso, con orgoglio e fierezza, il nome: Natale De Grazia”.