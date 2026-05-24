Usa, stop temporaneo alle armi per Taiwan: Washington congela vendita da 14 miliardi per preservare missili e scorte contro l’Iran

Gli Stati Uniti frenano sulle forniture a Taipei

Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente una maxi vendita di armi da 14 miliardi di dollari a Taiwan per garantire scorte sufficienti di munizioni e sistemi missilistici nel quadro della crisi con l’Iran. A confermarlo è stato il vice segretario ad interim della Marina statunitense, Hung Cao, durante un’audizione al Senato federale Usa.

La decisione arriva mentre Washington monitora con crescente attenzione il livello delle proprie riserve strategiche dopo mesi di operazioni militari in Medio Oriente. Secondo Cao, gli Stati Uniti dispongono ancora di “ampie riserve” di missili e intercettori, ma l’amministrazione del presidente Donald Trump intende evitare qualsiasi rischio operativo in caso di un’ulteriore escalation con Teheran.

La linea del Pentagono: prima le scorte per il Medio Oriente

Nel suo intervento davanti ai senatori, Hung Cao ha chiarito che la priorità attuale dell’amministrazione americana è preservare la capacità di risposta militare degli Stati Uniti.

La sospensione delle forniture a Taiwan riguarda in particolare sistemi d’arma e munizionamento strategico considerati essenziali per eventuali operazioni future contro l’Iran. Cao ha precisato che la ripresa delle vendite sarà valutata dal segretario alla Guerra Pete Hegseth e dal segretario di Stato Marco Rubio, che decideranno quando le condizioni strategiche lo consentiranno.

Dietro la scelta americana emerge un dato sempre più discusso negli ambienti militari e politici statunitensi: il progressivo consumo delle scorte di missili di precisione utilizzati negli ultimi mesi nei teatri di crisi mediorientali.

Missili Tomahawk, Patriot e Atacms sotto pressione

Negli Stati Uniti cresce infatti il dibattito sull’effettiva disponibilità di armamenti avanzati dopo il massiccio impiego di sistemi strategici in Medio Oriente.

Secondo quanto emerso nel confronto politico e militare a Washington, le operazioni recenti avrebbero inciso significativamente sulle riserve di missili Tomahawk, intercettori Patriot e sistemi Atacms, considerati fondamentali sia per la deterrenza globale sia per la protezione delle forze americane.

La scelta di rallentare temporaneamente le forniture a Taiwan rappresenta quindi anche un segnale della pressione che il Pentagono sta affrontando nel mantenere un equilibrio tra diversi scenari di crisi simultanei.

Trump apre alla leva negoziale con la Cina

Le parole di Hung Cao contrastano però con le recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump. Nei giorni scorsi il capo della Casa Bianca aveva infatti evocato la possibilità di sospendere le forniture militari a Taiwan anche come possibile leva diplomatica nei confronti della Cina.

Il tema sarebbe emerso dopo colloqui con il presidente cinese Xi Jinping, alimentando interrogativi sul reale peso della questione Taiwan nei negoziati tra Washington e Pechino.

L’eventuale utilizzo delle forniture militari come strumento di pressione politica rischia però di aumentare ulteriormente le tensioni nell’Indo-Pacifico, dove la Cina continua a rivendicare l’isola come parte integrante del proprio territorio.

Taiwan chiede continuità nelle forniture Usa

Taipei guarda con preoccupazione allo stop temporaneo deciso da Washington. Le autorità taiwanesi hanno infatti chiesto agli Stati Uniti di proseguire le forniture militari per rafforzare la capacità di deterrenza contro Pechino.

Per Taiwan, il sostegno americano resta centrale nella strategia di difesa dell’isola, soprattutto alla luce delle continue esercitazioni militari cinesi nell’area e delle crescenti pressioni geopolitiche nel Pacifico.

La sospensione annunciata dagli Stati Uniti apre ora un nuovo fronte di incertezza: da un lato la necessità americana di preservare le proprie capacità belliche, dall’altro il rischio di trasmettere segnali di debolezza strategica in uno degli scenari più delicati dell’equilibrio globale.

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