Un carabiniere vittima del Covid. Condoglianze dell’Arma dei Carabinieri per la morte “Un altro figlio dell’Arma ci ha lasciato, strappato via dal COVID19. L’App. Sc. Q.S. Giuseppe Papasidero era un militare esperto che, dopo la Stazione Carabinieri, da anni era sul fronte della lotta alla criminalità organizzata. Ai suoi familiari il nostro affettuoso abbraccio.” È quanto scrive in un post la pagina istituzionale dell’Arma dei carabinieri.

Si tratta dell’ennesima vittima di Covid-19 tra le forze dell’ordine: nei giorni scorsi era toccato ad un altro carabiniere, Salvatore Savinelli (53 anni), il luogotenente Pasquale Licciardi (53 anni) ai due poliziotti Manuela Scodes (42 anni) e Vincenzo Spadarella (53 anni), oltre al finanziere Danilo Velotto (54 anni).