Auto di un maresciallo dei carabinieri a fuoco: “è un atto doloso”

Un inquietante incidente che ha portato una notte di incertezza per i Carabinieri a Crescentino. La sera del 27 dicembre scorso, l’autovettura Opel Astra di proprietà di un maresciallo dei Carabinieri è andata a fuoco. Il sottufficiale distintosi in diverse occasioni per la prevenzione e repressione dei reati commessi nel territorio è in servizio presso la stazione locale. Per fortuna, il maresciallo non si trovava nell’auto al momento dell’incendio e non vi sono state persone ferite. Gli investigatori hanno avviato le indagini subito dopo l’incidente per stabilire se fosse stato causato da motivazioni personali o criminali.

L’intervento dei vigili del fuoco e l’indagine successiva

I vigili del fuoco sono subito intervenuti per spegnere l’incendio, che non ha coinvolto altri veicoli o immobili. E nessuna persona è rimasta ferita. L’evento era stato inizialmente ritenuto di natura accidentale, ma all’esito dei successivi accertamenti della polizia giudiziaria è risultato di origine dolosa.

Prosegue quindi l’inchiesta per individuare chi ha dato fuoco alla vettura e per quale motivo: forse una vendetta per qualche precedente azione del carabiniere, forse un avvertimento. Nessuna ipotesi è esclusa.