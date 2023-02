Poliziotto con parenti pregiudicati, la Questura nega il trasferimento. Il Tar: può prendere servizio in provincia

In questo articolo della sezione avvocato militare di infodifesa, affronteremo un tema piuttosto delicato che riguarda il trasferimento di un agente di polizia ad Agrigento. In particolare, esaminiamo la decisione del Ministero di revocare il trasferimento dell’agente ad Agrigento a causa di alcuni precedenti penali registrati dai suoi parenti. Ciò solleva un dilemma giuridico non privo di complessità, cui ha dato risposta il TAR.

La domanda di trasferimento inizialmente accolta

La richiesta di trasferimento presentata dall’agente di Polizia venne inizialmente accolto dal Ministero. Tuttavia, con successivo atto, il trasferimento venne revocato a causa dei precedenti penali a carico di alcuni parenti dell’agente, sulla base del fatto che tali situazioni avrebbero potuto nuocere all’immagine della Polizia. In questa maniera, la richiesta non poté essere portata avanti e l’agente si trovò nell’impossibilità di effettuare il trasferimento.

Il ricorso al TAR

Il poliziotto, sentendosi vittima di un trattamento ingiustificato da parte del Ministero, ha deciso di adire il T.A.R. per ottenere giustizia in merito alla revoca del proprio trasferimento ad Agrigento. La difesa degli avvocati ha chiarito che i precedenti penali a carico di alcuni parenti dell’agente non potessero giustificare tale decisione ed ha dimostrato come tali pregiudizi riguardassero soggetti deceduti da tempo o residenti fuori provincia. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato ragione al ricorrente sospendendo l’efficacia della revoca del trasferimento e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese legali. Per cui, il poliziotto ha potuto finalmente godere dei benefici derivanti dal trasferimento.