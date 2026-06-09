Un altro Carabiniere si è tolto la vita: era padre di tre figlie

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Un altro lutto nell’Arma dei Carabinieri

È accaduto a Firenze, dove la notizia della morte di Alessandro Borea, militare dell’Arma e padre di tre figlie, ha suscitato profondo dolore tra colleghi, familiari, amici e nell’ambiente sindacale dei Carabinieri.

Secondo quanto appreso da alcuni post diffusi online dal Nuovo Sindacato Carabinieri – Segreteria Provinciale di Firenze, il decesso sarebbe avvenuto per suicidio. Al momento, tuttavia, non risultano comunicazioni ufficiali che consentano di ricostruire con certezza la dinamica dell’accaduto o le circostanze della tragedia.

Alessandro Borea, il dolore di Firenze e dell’Arma

La scomparsa di Alessandro Borea ha colpito profondamente la comunità dell’Arma. In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza, soprattutto nei confronti della famiglia e delle sue tre figlie, chiamate ad affrontare un dolore improvviso e devastante.

Borea era conosciuto anche per il suo impegno in ambito sindacale. Nel corso della sua carriera aveva infatti ricoperto incarichi nel Nuovo Sindacato Carabinieri in Toscana, prendendo parte all’attività dell’organizzazione e al confronto sui temi legati al personale dell’Arma.

Oggi, però, prima di ogni altra considerazione, resta il peso di una vita spezzata. Resta il silenzio di chi conosce la misura del dolore. Resta il vuoto lasciato da un uomo, da un padre, da un servitore dello Stato.

Il decimo Carabiniere morto nel 2026

Con questa tragedia salgono a 27 gli appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate che dall’inizio del 2026 hanno scelto di porre fine alla propria esistenza.

Per l’Arma dei Carabinieri, Alessandro Borea sarebbe il decimo collega perduto nel 2026.

Numeri che non possono essere liquidati come una sequenza di casi isolati. Numeri che impongono attenzione, prudenza e responsabilità. Perché dietro ogni cifra c’è una persona. C’è una famiglia. C’è una caserma che resta più vuota. C’è una comunità che si interroga.

Non è il tempo delle polemiche, ma della preoccupazione

Preoccupazione per una sequenza di eventi che continua a ripetersi con una frequenza che non può lasciare indifferenti. Preoccupazione per uomini e donne che ogni giorno indossano una divisa e affrontano responsabilità, pressioni, turni, tensioni operative, difficoltà personali e professionali spesso invisibili agli occhi degli altri.

Chi serve lo Stato porta sulle spalle un carico che non sempre si vede. Un carico fatto di disciplina, esposizione, sacrificio, senso del dovere. Ma anche di fragilità umane, che non scompaiono dietro una uniforme.

Rispetto e prudenza sulle circostanze della morte

In assenza di informazioni ufficiali sulle circostanze del decesso, è fondamentale attenersi esclusivamente agli elementi disponibili ed evitare ipotesi, ricostruzioni arbitrarie o giudizi.

In momenti come questo, il rispetto per la famiglia deve venire prima di tutto. Il dolore non può diventare terreno di speculazione. La prudenza non è reticenza: è responsabilità.

La comunità dell’Arma, i colleghi e quanti hanno conosciuto Alessandro Borea si stringono ora attorno ai suoi familiari, nel ricordo di un uomo, di un padre e di un Carabiniere.

Alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va il pensiero più sincero e un silenzioso abbraccio.

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