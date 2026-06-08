Villaggio Arma, USMIA Carabinieri: “Sanità dell’Arma presidio essenziale per anziani e fragili”

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Professionalità, presenza costante e attenzione alle persone più fragili. USMIA Carabinieri esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal personale dell’Infermeria Presidiaria della Legione Carabinieri “Lazio” nell’ambito dell’assistenza sanitaria garantita agli ospiti del Villaggio Arma.

Un servizio definito concreto, quotidiano, spesso lontano dai riflettori, ma centrale per assicurare tutela, ascolto e supporto a chi, durante il soggiorno, ha avuto bisogno di assistenza sanitaria e vicinanza umana.

Assistenza sanitaria continua al Villaggio Arma

Medici, infermieri e personale di supporto hanno garantito un presidio sanitario efficiente e costante, assicurando interventi tempestivi e una presenza continuativa a favore della collettività ospitata nel Villaggio Arma.

L’attività si è distinta per competenza professionale, capacità organizzativa e attenzione alle esigenze delle persone assistite. Un ruolo particolarmente delicato, soprattutto in un contesto in cui la dimensione sanitaria non riguarda soltanto l’intervento tecnico, ma anche la capacità di offrire rassicurazione, ascolto e prossimità.

Focus su anziani e persone fragili

Particolare attenzione è stata riservata agli ospiti più anziani e fragili, ai quali il personale sanitario ha assicurato assistenza, supporto e conforto umano.

Non solo prestazioni sanitarie, dunque, ma anche una presenza capace di diventare punto di riferimento durante il soggiorno. È proprio su questo aspetto che USMIA Carabinieri pone l’accento: la sanità dell’Arma, quando funziona in modo efficace, non si limita alla cura, ma contribuisce al benessere complessivo della persona.

In un momento storico in cui il tema dell’assistenza agli anziani e ai soggetti vulnerabili è sempre più centrale, il lavoro svolto al Villaggio Arma conferma l’importanza di presidi sanitari interni preparati, presenti e in grado di intervenire con rapidità.

De Rosa: “Esempio concreto di dedizione e spirito di servizio”

A sottolineare il valore dell’attività svolta è Giuseppe De Rosa, Segretario Nazionale USMIA Carabinieri e Responsabile del Dipartimento Servizio Sanitario dell’Associazione.

“L’attività svolta dal personale sanitario della Legione Carabinieri Lazio rappresenta un esempio concreto di dedizione, professionalità e autentico spirito di servizio”, dichiara De Rosa.

Il Segretario Nazionale evidenzia in particolare il valore umano dell’assistenza prestata: “Desidero evidenziare il valore umano dimostrato dai colleghi nell’assistenza agli anziani e alle persone più fragili presenti al Villaggio Arma. La capacità di coniugare elevate competenze professionali con sensibilità, attenzione e vicinanza alle esigenze degli assistiti rappresenta uno degli aspetti più qualificanti della sanità dell’Arma”.

Parole che mettono in luce un punto non secondario: la qualità di un servizio sanitario si misura anche nella relazione con chi viene assistito, soprattutto quando si tratta di persone più vulnerabili.

Il ruolo della sanità dell’Arma

Il servizio svolto dall’Infermeria Presidiaria della Legione Carabinieri “Lazio” richiama l’attenzione sul valore della sanità dell’Arma come struttura di supporto interno, ma anche come presidio di tutela per il personale e per la comunità dell’Arma.

Un ambito spesso poco visibile, ma essenziale. Dietro ogni attività di assistenza ci sono turni, responsabilità, capacità di gestione e prontezza operativa. Elementi che, nel caso del Villaggio Arma, hanno permesso di garantire una risposta sanitaria adeguata e continuativa.

Il ringraziamento al personale sanitario

USMIA Carabinieri rivolge quindi un ringraziamento al Comandante dell’Infermeria, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale impiegato.

“Il loro lavoro quotidiano conferma il valore strategico della sanità dell’Arma e contribuisce a rafforzare l’immagine di un’Istituzione che, attraverso la professionalità e l’umanità dei propri operatori, dimostra costantemente vicinanza e attenzione alle persone”, conclude Giuseppe De Rosa.

Un riconoscimento che non indulge nella celebrazione fine a sé stessa, ma richiama un dato concreto: senza una rete sanitaria interna preparata e affidabile, l’assistenza agli ospiti, in particolare ai più anziani, sarebbe inevitabilmente più fragile.

Un impegno silenzioso ma decisivo

Quello del personale sanitario della Legione Carabinieri “Lazio” al Villaggio Arma è stato un impegno silenzioso ma fondamentale, fatto di professionalità, presenza e senso del dovere.

Un lavoro che merita attenzione perché riguarda il volto più pratico e meno retorico del servizio: esserci quando serve, rispondere con competenza, accompagnare con umanità.

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