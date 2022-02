Ucciso durante Tso, condannato il carabiniere che sparò contro Mauro Guerra: dovrà risarcire la famiglia

I giudici della Corte d’Appello di Venezia hanno condannato il carabiniere Marco Pegoraro a rifondere alla famiglia di Mauro Guerra un risarcimento di 260mila euro. Il carabiniere, che era stato assolto in primo grado dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa, è stato giudicato responsabile, ai soli fini civilistici, dell’uccisione del 32enne Mauro Guerra, ammazzato il 29 luglio 2015 da un colpo di pistola dal carabiniere Pegoraro mentre stava per portare a termine un Tso giudicato illegittimo. «Siamo così felici che non troviamo le parole — dice la sorella di Mauro, Elena, che stamattina era in corte d’appello insieme a mamma Giuseppina e al fratello Jacopo — era la sentenza che meritavamo dopo sei anni, Mauro ha finalmente avuto un po’ di giustizia». La sentenza è stata emessa dalla Corte d’appello di Venezia che ha riconosciuto il militare dell’Arma responsabile di eccesso colposo di legittima difesa e lo ha condannato al risarcimento dei danni provocati ai i familiari della vittima, costituiti parte civile con gli avvocati Fabio Pinelli e Alberto Berardi. In attesa della quantificazione esatta, l’imputato dovrà versare una provvisionale complessiva di 260mila euro. La condanna limitata al risarcimento perché l’impugnazione contro l’assoluzione di primo grado è stata presentata solo dalle parti civili e non dalla procura. La sentenza potrà essere impugnata.

La richiesta rigettata L’udienza era iniziata con il rigetto della richiesta degli avvocati della famiglia Fabio Pinelli e Alberto Berardi, di sentire a dibattimento il maresciallo Filippo Billeci, testimone mai sentito in aula, presente il giorno della tragedia, che ha dichiarato come quel giorno Mauro Guerra non fosse pericoloso e che non era necessario sparargli. Una volta aperta la camera di consiglio le giudici della Corte d’Appello sono uscite dopo due ore con la sentenza.