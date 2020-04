Coronavirus, il video del prete che non interrompe la messa all'arrivo dei carabinieri: "Abuso di potere" - INFODIFESA

Succede a Cremona, a Gallignano frazione di Soncino, nella chiesa di San Pietro Apostolo. Il prete Lino Viola non interrompe la messa all’arrivo dei carabinieri (uno arriva per due volte sino all’altare).

“Questo è abuso di potere” dice e nonostante l’interruzione va avanti con la funzione. Pure quando arriva la chiamata del sindaco non si scompone: “Ora non posso, stiamo pregando”. Quattordici i presenti, tutti multati perché non hanno rispettato le norme anti Coronavirus.