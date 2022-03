Avellino sotto choc, muore carabiniere 36enne: addio al Maresciallo Di Donato

Irpinia in lutto per la morte del Maresciallo Di Donato, stroncato a soli 36 anni da un malore fulminante. Avellinese, in servizio a Chiusano San Domenico Di Donato è stato trovato senza vita nel suo alloggio. Comunità a lutto per il drammatico decesso. Il Comando Provinciale dei Carabinieri Avellino si stringe intorno ai familiari e piange il Maresciallo Ordinario Di Donato Stefano. 36enne di Avellino, è deceduto all’alba nel suo alloggio di servizio, colto da un improvviso malore, spiegano dal comando provinciale.

“Con profondo cordoglio ci stringiamo alla sua famiglia e alla compagna, certi che il suo esempio resterà vivo nei cuori di colleghi e amici”. Così i militari in una nota stampa.

Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio ad Avellino, nella chiesa di San Ciro Martire.