Iran, schiaffo del Congresso a Trump: la Camera vota per ritirare le truppe Usa. La paura delle elezioni è troppo forte

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra che punta a fermare l’azione militare americana in Iran e a imporre al presidente Donald Trump il ritiro delle forze statunitensi coinvolte nelle ostilità, salvo una nuova autorizzazione formale del Congresso.

Il voto, arrivato mercoledì 3 giugno 2026, si è chiuso con 215 favorevoli e 208 contrari. A fare la differenza è stata una frattura, piccola ma politicamente pesante, nel fronte repubblicano: quattro deputati del GOP hanno votato con i democratici, trasformando la risoluzione in una delle più dure reprimende istituzionali finora subite dalla Casa Bianca sulla guerra in Iran.

La Camera sfida Trump sulla guerra in Iran

La risoluzione approvata dalla Camera chiede di interrompere l’azione militare contro l’Iran e di riportare sotto il controllo del Congresso una decisione che, secondo i promotori del provvedimento, non può restare nelle sole mani del presidente.

Il cuore politico del testo è netto: Trump deve ritirare le truppe statunitensi dalle ostilità in Iran oppure ottenere dal Congresso un’autorizzazione esplicita per proseguire la campagna militare. È un passaggio che riporta al centro il tema dei War Powers, i poteri di guerra, e il confine sempre più contestato tra prerogative presidenziali e ruolo costituzionale del Parlamento americano.

Per Trump, il voto rappresenta uno schiaffo pubblico. Non solo perché arriva dalla Camera, ma perché rompe l’immagine di un Partito repubblicano compatto dietro la sua linea muscolare in Medio Oriente.

Il voto bipartisan: 215 sì contro 208 no

Il risultato finale, 215-208, fotografa un Congresso diviso quasi a metà, ma non più immobile. Tutti i democratici hanno sostenuto la risoluzione, insieme a quattro repubblicani, in un voto bipartisan che segnala il crescente disagio anche dentro la maggioranza conservatrice.

La misura è stata letta come il primo vero successo alla Camera di un tentativo di limitare la campagna militare di Trump in Iran, dopo una serie di iniziative analoghe che nei mesi precedenti non erano riuscite a fermare l’intervento.

Il dato politico è evidente: la guerra, iniziata senza una piena autorizzazione congressuale secondo i critici dell’amministrazione, non è più soltanto un dossier di politica estera. È diventata una faglia interna al potere americano.

Il nodo del veto presidenziale

La risoluzione, tuttavia, non chiude automaticamente la partita. Trump mantiene il potere di veto presidenziale, e la Casa Bianca può ancora tentare di bloccare o neutralizzare il provvedimento sul piano politico e procedurale.

Questo significa che il voto della Camera ha un valore immediatamente dirompente sul piano istituzionale, ma non equivale ancora alla fine delle operazioni militari. Perché il Congresso possa imporre davvero la sua linea, servirebbe un percorso legislativo capace di superare la resistenza dell’esecutivo.

Il messaggio, però, è già arrivato: una parte del Congresso non vuole più concedere a Trump carta bianca sull’Iran.

Il precedente del Senato e la pressione sui War Powers

La mossa della Camera arriva dopo mesi di scontri al Senato, dove diversi tentativi di limitare i poteri militari del presidente sull’Iran erano stati respinti o bloccati. A maggio, tuttavia, il Senato aveva avanzato una nuova risoluzione sui poteri di guerra, segnale di una pressione crescente anche nell’altra camera del Congresso.

Il punto centrale resta sempre lo stesso: secondo i critici della Casa Bianca, Trump avrebbe portato avanti la campagna contro Teheran senza un mandato pieno del Congresso, aggirando lo spirito della War Powers Resolution, la legge del 1973 nata proprio per limitare la possibilità del presidente di trascinare il Paese in un conflitto prolungato senza il via libera parlamentare.

Iran, Medio Oriente e petrolio: la crisi diventa economica

La guerra in Iran non pesa soltanto sugli equilibri militari. Le tensioni in Medio Oriente hanno alimentato preoccupazioni sui mercati energetici, con ricadute sui prezzi del petrolio e sul costo del carburante.

Per milioni di americani, la crisi internazionale si traduce in una domanda molto più concreta: quanto costerà fare il pieno, pagare le bollette, mantenere il proprio tenore di vita?

È qui che la strategia di Trump rischia di diventare un boomerang. Il presidente ha costruito buona parte della sua narrazione politica sulla promessa di forza, sicurezza e prosperità. Ma se la guerra produce incertezza, rialzi energetici e nuove pressioni sul costo della vita, il fronte interno può diventare più pericoloso di quello esterno.

Sondaggi in calo e midterm sempre più insidiose

Il voto della Camera arriva in un momento delicato per Trump. In vista delle elezioni di midterm del 2026, il presidente deve fare i conti con un calo nei consensi, alimentato dalla gestione della guerra, dalle preoccupazioni economiche e dal peso del carovita.

La combinazione è esplosiva: una guerra impopolare, l’economia percepita come fragile e un elettorato stanco di pagare il prezzo delle crisi internazionali. Per i repubblicani, il rischio è che l’Iran diventi il tema capace di spostare voti nei distretti più competitivi.

Il voto bipartisan alla Camera segnala proprio questo timore. Anche alcuni repubblicani sembrano voler prendere le distanze da una linea considerata sempre più rischiosa sul piano elettorale.

La frattura nel GOP e il costo politico della guerra

La defezione di quattro repubblicani non basta da sola a ridisegnare gli equilibri del Congresso, ma basta a incrinare la narrativa trumpiana dell’unità assoluta. In politica, soprattutto a pochi mesi dal voto, i segnali contano. E questo è un segnale pesante.

La guerra in Iran, inizialmente presentata dalla Casa Bianca come una prova di forza, rischia ora di diventare una vulnerabilità. I democratici possono accusare Trump di aver trascinato gli Stati Uniti in un conflitto costoso e pericoloso; i repubblicani moderati possono temere di essere associati a un’escalation senza chiara via d’uscita.

La risoluzione della Camera, quindi, non è solo un atto legislativo. È un campanello d’allarme per la Casa Bianca.

Trump davanti al bivio: rilanciare o trattare

Ora il presidente deve scegliere se rilanciare lo scontro con il Congresso o cercare una via politica per ridurre la pressione. Una linea dura potrebbe compattare la sua base più fedele, ma rischia di allargare la frattura con i repubblicani preoccupati per le midterm.

Una linea più prudente, invece, potrebbe essere letta come un arretramento dopo mesi di retorica muscolare. È il classico dilemma di Trump: trasformare ogni conflitto in una prova di forza, anche quando il terreno comincia a franare sotto i piedi.

La Camera ha mandato un messaggio chiaro: sull’Iran, il presidente non può più dare per scontato il silenzio del Congresso. E questa volta la contestazione non arriva solo dai democratici.

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