Rottura diplomatica totale tra Italia e Nicaragua: scatta lo stop alle relazioni dopo le parole di Tajani

Una crisi diplomatica senza precedenti ha colpito i rapporti tra Roma e Managua. Il governo del Nicaragua ha annunciato l’intenzione di interrompere ogni relazione diplomatica con l’Italia, scatenando una dura reazione internazionale. La decisione, formalizzata dal Ministero degli Affari Esteri nicaraguense attraverso il canale ufficiale El 19 Digital, segna il punto di non ritorno nei rapporti bilaterali tra i due Paesi, storicamente tesi ma mai giunti a una frattura così radicale.

Le parole di Antonio Tajani a Madrid che hanno innescato lo scontro

La miccia che ha fatto esplodere il caso politico è stata accesa a Madrid, durante la prima edizione del Libertas Forum, un evento organizzato dal Partito Popolare Europeo (PPE) per celebrare i suoi cinquant’anni. Dal palco della kermesse, il Ministro degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani, ha rilasciato dichiarazioni pesantissime nei confronti dell’esecutivo guidato da Daniel Ortega.

Tajani ha affermato testualmente che l’Italia non condivide in alcun modo la visione di “governi estremisti come quello del Nicaragua”. Il capo della Farnesina ha poi rincarato la dose, toccando un nervo sensibilissimo per la sicurezza e la giustizia italiana: ha accusato direttamente il Paese centroamericano di offrire ancora protezione a pericolosi terroristi delle Brigate Rosse, citando esplicitamente il nome di Alessio Casimirri .

Il caso Alessio Casimirri e la protezione ai latitanti delle BR

Il riferimento di Tajani ad Alessio Casimirri non è casuale ed è il nucleo centrale attorno a cui ruotano le storiche tensioni tra i due Stati. Casimirri, ex membro delle Brigate Rosse condannato in via definitiva in Italia per il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro e della sua scorta nella strage di via Fani, vive da decenni in Nicaragua.

L’ex terrorista ha ottenuto la cittadinanza nicaraguense, una condizione che ha finora blindato la sua posizione, impedendone l’estradizione in Italia nonostante le ripetute richieste formali avanzate dai diversi governi che si sono succeduti a Roma. La denuncia pubblica di Tajani a Madrid ha riaperto una ferita mai rimarginata per la giustizia italiana, provocando l’immediata e furiosa reazione di Managua.

La durissima nota di Managua: accuse di “arroganza europea”

La risposta del Ministero degli Affari Esteri del Nicaragua è arrivata attraverso un comunicato ufficiale caratterizzato da un tono fortemente accusatorio, formale e risentito. Le parole del ministro Tajani sono state liquidate dalle autorità locali come “ingiustificate, aggressive e irresponsabili”.

Nel testo diffuso dai media governativi, il Nicaragua accusa il capo della diplomazia italiana di aver insultato il popolo e le istituzioni nicaraguensi con quella che viene definita una manifesta “arroganza europea”. Per Managua, le dichiarazioni dell’Italia rappresentano una violazione intollerabile delle norme di rispetto reciproco che regolano le relazioni tra popoli e governi, spingendo la presidenza Ortega a rivendicare la propria sovranità nazionale attraverso la rottura totale dei canali diplomatici.

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