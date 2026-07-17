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Forze Armate, cosa prevede il rinnovo contratto 2025-2027: aumenti, straordinari, licenze, FESI e trattamento alimentare per i militari in missione

Andrea Valenti , , , , , , , ,

È stata sottoscritta il 15 luglio 2026 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del personale non dirigente delle Forze Armate per il triennio 2025-2027. Il testo riguarda Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare e interviene su trattamento economico fisso, indennità, straordinari, fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali e alcuni istituti legati alla genitorialità.

Tra le previsioni figura anche il trattamento alimentare gratuito per il personale militare in missione, nei casi e con le modalità indicati dall’accordo.

Aumenti stipendiali dal 2025 al 2027

Gli incrementi stipendiali sono previsti con tre decorrenze: 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027. Gli importi sono mensili lordi; lo stipendio indicato è annuo lordo.

GradoAumento mensile lordo 2025Stipendio annuo lordo 2025Aumento mensile lordo 2026Stipendio annuo lordo 2026Aumento mensile lordo 2027Stipendio annuo lordo 2027
Capitano67,72 €30.235,45 €124,16 €30.912,70 €150,62 €31.182,50 €
Tenente66,60 €29.733,20 €122,10 €30.399,20 €148,12 €30.671,48 €
Sottotenente61,54 €27.485,67 €112,84 €28.101,30 €136,86 €28.376,99 €
Primo Luogotenente66,60 €29.773,20 €122,10 €30.439,20 €148,12 €30.711,48 €
Luogotenente64,58 €28.829,15 €118,40 €29.474,90 €143,62 €29.777,69 €
Primo Maresciallo + 8 anni63,01 €28.123,39 €115,53 €28.753,62 €140,12 €29.051,40 €
Primo Maresciallo61,89 €27.620,94 €113,47 €28.239,12 €137,62 €28.532,63 €
Maresciallo Capo60,08 €26.817,17 €110,18 €27.418,12 €133,61 €27.702,59 €
Maresciallo Ordinario58,96 €26.314,72 €108,12 €26.903,62 €131,11 €27.183,81 €
Maresciallo56,15 €25.062,28 €102,98 €25.623,65 €124,85 €25.886,87 €
Sergente Maggiore Aiutante58,96 €26.314,72 €108,12 €26.903,62 €131,11 €27.183,81 €
Sergente Maggiore Capo + 4 anni56,60 €25.261,96 €103,80 €25.828,12 €125,85 €26.094,38 €
Sergente Maggiore Capo55,92 €24.960,49 €102,57 €25.519,42 €124,35 €25.783,12 €
Sergente Maggiore54,69 €24.412,27 €100,31 €24.957,92 €121,60 €25.212,47 €
Sergente52,55 €23.455,08 €96,39 €23.980,45 €116,85 €24.226,79 €
Graduato Aiutante54,69 €24.412,27 €100,31 €24.957,92 €121,60 €25.212,47 €
Primo Graduato + 5 anni52,66 €23.505,36 €96,60 €24.031,92 €117,09 €24.278,67 €
Primo Graduato52,43 €23.404,80 €96,18 €23.929,02 €116,60 €24.174,92 €
Graduato Capo50,41 €22.500,97 €92,48 €23.004,72 €112,09 €23.241,12 €
Graduato Scelto48,84 €21.797,72 €89,60 €22.285,97 €108,59 €22.514,84 €
Graduato47,36 €21.144,73 €86,83 €21.618,35 €105,34 €21.840,43 €

Indennità integrativa speciale conglobata

L’accordo aggiorna anche l’indennità integrativa speciale conglobata. La quota è indicata separatamente nelle tabelle contrattuali e non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile prevista dalla normativa vigente.

GradoImporto mensile 2025Importo annuo 2025Importo mensile 2026Importo annuo 2026Importo mensile 2027Importo annuo 2027
Capitano12,48 €430,24 €51,79 €471,81 €53,15 €484,18 €
Tenente12,27 €422,80 €50,90 €463,72 €52,24 €475,88 €
Sottotenente11,34 €390,66 €47,03 €428,47 €48,27 €439,71 €
Primo Luogotenente12,81 €439,81 €52,65 €479,65 €54,02 €492,13 €
Luogotenente12,53 €430,49 €51,47 €468,90 €52,81 €481,11 €
Primo Maresciallo + 8 anni12,27 €421,64 €50,40 €459,15 €51,72 €471,12 €
Primo Maresciallo12,10 €416,02 €49,73 €453,02 €51,03 €464,81 €
Maresciallo Capo11,91 €409,40 €48,94 €445,83 €50,22 €457,44 €
Maresciallo Ordinario11,76 €404,38 €48,34 €440,39 €49,60 €451,86 €
Maresciallo11,40 €391,96 €46,86 €426,89 €48,08 €437,94 €
Sergente Maggiore Aiutante11,76 €404,38 €48,34 €440,39 €49,60 €451,86 €
Sergente Maggiore Capo + 4 anni11,41 €392,46 €46,92 €427,47 €48,15 €438,53 €
Sergente Maggiore Capo11,35 €390,19 €46,65 €425,01 €47,87 €435,99 €
Sergente Maggiore11,21 €385,33 €46,06 €419,69 €47,26 €430,60 €
Sergente11,14 €382,67 €45,76 €416,94 €46,96 €427,76 €
Graduato Aiutante11,21 €385,33 €46,06 €419,69 €47,26 €430,60 €
Primo Graduato + 5 anni11,18 €384,49 €45,96 €418,78 €47,16 €429,66 €
Primo Graduato11,15 €383,29 €45,82 €417,49 €47,02 €428,34 €
Graduato Capo11,11 €381,74 €45,63 €415,80 €46,82 €426,61 €
Graduato Scelto11,08 €380,53 €45,49 €414,47 €46,68 €425,25 €
Graduato11,06 €379,60 €45,44 €413,98 €46,58 €424,33 €

Straordinario: nuovi importi orari

Il contratto aggiorna i compensi per il lavoro straordinario. Le tabelle distinguono tra straordinario feriale, notturno o festivo e festivo notturno.

Straordinario dal 2027

GradoFerialeNotturno o festivoFestivo notturno
Capitano18,26 €20,65 €23,84 €
Tenente17,96 €20,31 €23,43 €
Sottotenente16,61 €18,78 €21,67 €
Primo Luogotenente17,98 €20,33 €23,46 €
Luogotenente17,43 €19,71 €22,74 €
Primo Maresciallo + 8 anni17,01 €19,24 €22,20 €
Primo Maresciallo16,70 €18,89 €21,79 €
Maresciallo Capo16,22 €18,34 €21,17 €
Maresciallo Ordinario15,92 €18,00 €20,78 €
Maresciallo15,13 €17,11 €19,74 €
Sergente Maggiore Aiutante15,92 €18,00 €20,78 €
Sergente Maggiore Capo + 4 anni15,25 €17,24 €19,90 €
Sergente Maggiore Capo15,07 €17,04 €19,66 €
Sergente Maggiore14,73 €16,66 €19,22 €
Sergente14,17 €16,03 €18,50 €
Graduato Aiutante14,73 €16,66 €19,22 €
Primo Graduato + 5 anni14,20 €16,06 €18,53 €
Primo Graduato14,14 €15,99 €18,45 €
Graduato Capo13,60 €15,38 €17,74 €
Graduato Scelto13,18 €14,90 €17,19 €
Graduato12,77 €14,45 €16,67 €

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

L’accordo incrementa le risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di 10.655.483 euro. Il fondo finanzia quote del trattamento accessorio del personale.

È previsto anche il possibile afflusso di ulteriori risorse dalla legge di bilancio 2027, se destinate all’incremento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze Armate.

Le somme non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate nell’anno successivo per le stesse finalità.

Trattamento alimentare gratuito per i militari in missione

Una delle disposizioni riguarda il trattamento alimentare gratuito del personale militare in missione.

Al personale militare in servizio di missione, anche a carattere collettivo, di durata inferiore alle otto ore, il quale maturi il diritto alla fruizione del trattamento alimentare gratuito ma sia impossibilitato, per la natura del servizio, a fruirne presso le apposite strutture dell’Amministrazione, è riconosciuto il buono pasto in sostituzione del trattamento in natura precedentemente maturato.

Genitorialità e malattia del figlio

Il contratto interviene anche su alcuni istituti familiari.

Entro la prima settimana dalla nascita del figlio sono previsti due giorni non computabili nel limite massimo della licenza straordinaria.

Per la malattia del figlio di età compresa tra tre e quattro anni, ciascun genitore può astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi annui, senza retribuzione.

Licenza straordinaria e congedo parentale

Viene indicato che la licenza straordinaria prevista dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, può arrivare fino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di quattordici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.

Effetti per chi è cessato dal servizio

Gli incrementi stipendiali si applicano, alle rispettive decorrenze, anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza del contratto.

Ai fini dell’indennità di buonuscita, vengono considerati solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

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