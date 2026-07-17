Forze Armate, cosa prevede il rinnovo contratto 2025-2027: aumenti, straordinari, licenze, FESI e trattamento alimentare per i militari in missione

È stata sottoscritta il 15 luglio 2026 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del personale non dirigente delle Forze Armate per il triennio 2025-2027. Il testo riguarda Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare e interviene su trattamento economico fisso, indennità, straordinari, fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali e alcuni istituti legati alla genitorialità.

Tra le previsioni figura anche il trattamento alimentare gratuito per il personale militare in missione, nei casi e con le modalità indicati dall’accordo.

Aumenti stipendiali dal 2025 al 2027

Gli incrementi stipendiali sono previsti con tre decorrenze: 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027. Gli importi sono mensili lordi; lo stipendio indicato è annuo lordo.

Grado Aumento mensile lordo 2025 Stipendio annuo lordo 2025 Aumento mensile lordo 2026 Stipendio annuo lordo 2026 Aumento mensile lordo 2027 Stipendio annuo lordo 2027 Capitano 67,72 € 30.235,45 € 124,16 € 30.912,70 € 150,62 € 31.182,50 € Tenente 66,60 € 29.733,20 € 122,10 € 30.399,20 € 148,12 € 30.671,48 € Sottotenente 61,54 € 27.485,67 € 112,84 € 28.101,30 € 136,86 € 28.376,99 € Primo Luogotenente 66,60 € 29.773,20 € 122,10 € 30.439,20 € 148,12 € 30.711,48 € Luogotenente 64,58 € 28.829,15 € 118,40 € 29.474,90 € 143,62 € 29.777,69 € Primo Maresciallo + 8 anni 63,01 € 28.123,39 € 115,53 € 28.753,62 € 140,12 € 29.051,40 € Primo Maresciallo 61,89 € 27.620,94 € 113,47 € 28.239,12 € 137,62 € 28.532,63 € Maresciallo Capo 60,08 € 26.817,17 € 110,18 € 27.418,12 € 133,61 € 27.702,59 € Maresciallo Ordinario 58,96 € 26.314,72 € 108,12 € 26.903,62 € 131,11 € 27.183,81 € Maresciallo 56,15 € 25.062,28 € 102,98 € 25.623,65 € 124,85 € 25.886,87 € Sergente Maggiore Aiutante 58,96 € 26.314,72 € 108,12 € 26.903,62 € 131,11 € 27.183,81 € Sergente Maggiore Capo + 4 anni 56,60 € 25.261,96 € 103,80 € 25.828,12 € 125,85 € 26.094,38 € Sergente Maggiore Capo 55,92 € 24.960,49 € 102,57 € 25.519,42 € 124,35 € 25.783,12 € Sergente Maggiore 54,69 € 24.412,27 € 100,31 € 24.957,92 € 121,60 € 25.212,47 € Sergente 52,55 € 23.455,08 € 96,39 € 23.980,45 € 116,85 € 24.226,79 € Graduato Aiutante 54,69 € 24.412,27 € 100,31 € 24.957,92 € 121,60 € 25.212,47 € Primo Graduato + 5 anni 52,66 € 23.505,36 € 96,60 € 24.031,92 € 117,09 € 24.278,67 € Primo Graduato 52,43 € 23.404,80 € 96,18 € 23.929,02 € 116,60 € 24.174,92 € Graduato Capo 50,41 € 22.500,97 € 92,48 € 23.004,72 € 112,09 € 23.241,12 € Graduato Scelto 48,84 € 21.797,72 € 89,60 € 22.285,97 € 108,59 € 22.514,84 € Graduato 47,36 € 21.144,73 € 86,83 € 21.618,35 € 105,34 € 21.840,43 €

Indennità integrativa speciale conglobata

L’accordo aggiorna anche l’indennità integrativa speciale conglobata. La quota è indicata separatamente nelle tabelle contrattuali e non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile prevista dalla normativa vigente.

Grado Importo mensile 2025 Importo annuo 2025 Importo mensile 2026 Importo annuo 2026 Importo mensile 2027 Importo annuo 2027 Capitano 12,48 € 430,24 € 51,79 € 471,81 € 53,15 € 484,18 € Tenente 12,27 € 422,80 € 50,90 € 463,72 € 52,24 € 475,88 € Sottotenente 11,34 € 390,66 € 47,03 € 428,47 € 48,27 € 439,71 € Primo Luogotenente 12,81 € 439,81 € 52,65 € 479,65 € 54,02 € 492,13 € Luogotenente 12,53 € 430,49 € 51,47 € 468,90 € 52,81 € 481,11 € Primo Maresciallo + 8 anni 12,27 € 421,64 € 50,40 € 459,15 € 51,72 € 471,12 € Primo Maresciallo 12,10 € 416,02 € 49,73 € 453,02 € 51,03 € 464,81 € Maresciallo Capo 11,91 € 409,40 € 48,94 € 445,83 € 50,22 € 457,44 € Maresciallo Ordinario 11,76 € 404,38 € 48,34 € 440,39 € 49,60 € 451,86 € Maresciallo 11,40 € 391,96 € 46,86 € 426,89 € 48,08 € 437,94 € Sergente Maggiore Aiutante 11,76 € 404,38 € 48,34 € 440,39 € 49,60 € 451,86 € Sergente Maggiore Capo + 4 anni 11,41 € 392,46 € 46,92 € 427,47 € 48,15 € 438,53 € Sergente Maggiore Capo 11,35 € 390,19 € 46,65 € 425,01 € 47,87 € 435,99 € Sergente Maggiore 11,21 € 385,33 € 46,06 € 419,69 € 47,26 € 430,60 € Sergente 11,14 € 382,67 € 45,76 € 416,94 € 46,96 € 427,76 € Graduato Aiutante 11,21 € 385,33 € 46,06 € 419,69 € 47,26 € 430,60 € Primo Graduato + 5 anni 11,18 € 384,49 € 45,96 € 418,78 € 47,16 € 429,66 € Primo Graduato 11,15 € 383,29 € 45,82 € 417,49 € 47,02 € 428,34 € Graduato Capo 11,11 € 381,74 € 45,63 € 415,80 € 46,82 € 426,61 € Graduato Scelto 11,08 € 380,53 € 45,49 € 414,47 € 46,68 € 425,25 € Graduato 11,06 € 379,60 € 45,44 € 413,98 € 46,58 € 424,33 €

Straordinario: nuovi importi orari

Il contratto aggiorna i compensi per il lavoro straordinario. Le tabelle distinguono tra straordinario feriale, notturno o festivo e festivo notturno.

Straordinario dal 2027

Grado Feriale Notturno o festivo Festivo notturno Capitano 18,26 € 20,65 € 23,84 € Tenente 17,96 € 20,31 € 23,43 € Sottotenente 16,61 € 18,78 € 21,67 € Primo Luogotenente 17,98 € 20,33 € 23,46 € Luogotenente 17,43 € 19,71 € 22,74 € Primo Maresciallo + 8 anni 17,01 € 19,24 € 22,20 € Primo Maresciallo 16,70 € 18,89 € 21,79 € Maresciallo Capo 16,22 € 18,34 € 21,17 € Maresciallo Ordinario 15,92 € 18,00 € 20,78 € Maresciallo 15,13 € 17,11 € 19,74 € Sergente Maggiore Aiutante 15,92 € 18,00 € 20,78 € Sergente Maggiore Capo + 4 anni 15,25 € 17,24 € 19,90 € Sergente Maggiore Capo 15,07 € 17,04 € 19,66 € Sergente Maggiore 14,73 € 16,66 € 19,22 € Sergente 14,17 € 16,03 € 18,50 € Graduato Aiutante 14,73 € 16,66 € 19,22 € Primo Graduato + 5 anni 14,20 € 16,06 € 18,53 € Primo Graduato 14,14 € 15,99 € 18,45 € Graduato Capo 13,60 € 15,38 € 17,74 € Graduato Scelto 13,18 € 14,90 € 17,19 € Graduato 12,77 € 14,45 € 16,67 €

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

L’accordo incrementa le risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di 10.655.483 euro. Il fondo finanzia quote del trattamento accessorio del personale.

È previsto anche il possibile afflusso di ulteriori risorse dalla legge di bilancio 2027, se destinate all’incremento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze Armate.

Le somme non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate nell’anno successivo per le stesse finalità.

Trattamento alimentare gratuito per i militari in missione

Una delle disposizioni riguarda il trattamento alimentare gratuito del personale militare in missione.

Al personale militare in servizio di missione, anche a carattere collettivo, di durata inferiore alle otto ore, il quale maturi il diritto alla fruizione del trattamento alimentare gratuito ma sia impossibilitato, per la natura del servizio, a fruirne presso le apposite strutture dell’Amministrazione, è riconosciuto il buono pasto in sostituzione del trattamento in natura precedentemente maturato.

Genitorialità e malattia del figlio

Il contratto interviene anche su alcuni istituti familiari.

Entro la prima settimana dalla nascita del figlio sono previsti due giorni non computabili nel limite massimo della licenza straordinaria.

Per la malattia del figlio di età compresa tra tre e quattro anni, ciascun genitore può astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi annui, senza retribuzione.

Licenza straordinaria e congedo parentale

Viene indicato che la licenza straordinaria prevista dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, può arrivare fino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di quattordici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.

Effetti per chi è cessato dal servizio

Gli incrementi stipendiali si applicano, alle rispettive decorrenze, anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza del contratto.

Ai fini dell’indennità di buonuscita, vengono considerati solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

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