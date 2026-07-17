Carabiniere si toglie la vita in caserma a Bari: aveva 46 anni, comunità sotto choc

Tragedia nella caserma di via Fanelli

Dramma questa mattina a Bari, dove un carabiniere di 46 anni si è tolto la vita all’interno della caserma di via Fanelli. Il militare, un appuntato originario di Terlizzi, si trovava nella struttura quando si sarebbe consumata la tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe tolto la vita in bagno. A dare l’allarme sarebbero stati i colleghi presenti in caserma. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per il carabiniere non c’era ormai più nulla da fare.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire quanto avvenuto all’interno della caserma e comprendere il contesto in cui è maturato il gesto.

La notizia ha profondamente scosso l’Arma dei Carabinieri, colpita da un nuovo lutto, e la comunità di Terlizzi, dove il 46enne era conosciuto.

Una settimana fa la morte della madre

Tra gli elementi emersi nelle prime ore c’è anche un lutto recente che aveva colpito il militare: una settimana fa era scomparsa la madre. Un dolore familiare ancora vivo, che si aggiunge al quadro di una vicenda sulla quale restano in corso gli approfondimenti.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali.

Dodicesima vittima tra le divise nel 2026

La morte del carabiniere di Bari riaccende l’attenzione sul tema del disagio tra gli appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze armate. Secondo i dati disponibili, si tratta della dodicesima vittima dell’Arma dei carabinieri nel 2026.

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