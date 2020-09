L’intuizione del carabiniere che ha fermato gli aggressori di Willy: “Sapevo che erano stati loro”

A catturare il branco all’indomani dell’uccisione di Willy, l’intuizione di un maresciallo che ha convocato i 4 in caserma per accertamenti, dopo averli incontrati all’alba in un bar per un caffè e fermandoli così in flagranza di reato.

“Ho subito capito di chi si trattava”, riferisce a La Repubblica Antonio Carella, comandante della stazione di Colleferro. Era fuori servizio, ma dopo aver sentito le urla è giunto sul posto e ha prima tentato di soccorrere Willy (“Gli ho stretto la mano e dato una carezza in attesa dei soccorsi, gli ho detto che sarebbe andato tutto bene”, ricorda a La Repubblica), poi si è messo a caccia dei suoi assassini.

Ora, mentre gli indagati si rimpallano responsabilità e colpe, potrebbero essere le telecamere della zona a fare chiarezza su quei 20 minuti di aggressione. Anche i tabulati telefonici verranno in aiuto agli investigatori: chi ha chiamato i fratelli Bianchi che sono arrivati a tutta velocità all’esterno del pub?