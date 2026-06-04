Il Comando Generale dei Carabinieri apre al pubblico a Roma il 5 e 6 giugno per il 212° Annuale di Fondazione

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri apre le porte al pubblico a Roma in occasione del 212° Annuale di Fondazione. L’appuntamento è per venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026, con visite guidate nella sede di Viale Romania 45.

Si tratta di un’apertura straordinaria pensata per permettere ai cittadini di entrare in uno dei luoghi più rappresentativi dell’Arma, normalmente non accessibile al pubblico.

Le visite al Comando Generale

Le visite si svolgeranno in gruppo e dureranno circa 45 minuti. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per l’annuale di fondazione dei Carabinieri e offre la possibilità di conoscere da vicino la sede del Comando Generale.

L’accesso sarà possibile solo nelle giornate e negli orari indicati.

Dove si trova

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si trova in:

Viale Romania 45, 00197 Roma

Gli orari di venerdì 5 giugno

Venerdì 5 giugno le visite saranno disponibili sia al mattino sia nel pomeriggio.

Mattina: dalle 10:00 alle 13:00, con ultimo ingresso alle 12:30

Pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:30

Gli orari di sabato 6 giugno

Sabato 6 giugno l’apertura sarà limitata alla mattina.

Mattina: dalle 10:00 alle 13:00, con ultimo ingresso alle 12:30

Un’apertura speciale per i cittadini

L’iniziativa rappresenta un’occasione non comune per visitare il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e partecipare, anche da vicino, alle celebrazioni per il 212° Annuale di Fondazione.

Le visite guidate dureranno circa tre quarti d’ora e saranno organizzate in gruppi, secondo le fasce orarie previste.

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