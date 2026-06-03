Tragedia al comando della polizia locale di Rho: agente di 29 anni si spara con la pistola d’ordinanza

La giovane agente è morta nella mattina del 2 giugno all’interno del comando di corso Europa

Una agente della polizia locale di 29 anni è morta nella mattinata di martedì 2 giugno all’interno del comando di corso Europa a Rho, nel Milanese. La giovane si è tolta la vita usando la pistola d’ordinanza mentre si trovava nella struttura, poco dopo essere entrata in servizio.

La tragedia è avvenuta nel giorno della Festa della Repubblica, in un momento che avrebbe dovuto segnare l’avvio di una normale giornata di lavoro. In pochi istanti, il comando della polizia locale è diventato il luogo di un dramma che ha scosso colleghi, amministrazione comunale e l’intera comunità cittadina.

Inutili i soccorsi: sul posto la polizia per gli accertamenti

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Per la 29enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Nel comando sono arrivate anche le forze dell’ordine, incaricate di effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, la dinamica indicata è quella del gesto volontario, compiuto con l’arma di servizio.

L’agente prestava servizio nel reparto radiomobile

La giovane agente lavorava nel reparto radiomobile della polizia locale. Conosceva bene il comando di Rho, dove aveva già prestato servizio dal 2022 fino ad aprile 2025.

Dopo un periodo a Corsico, era poi tornata a Rho nel mese di settembre. Un rientro nel comando che conosceva e nel quale aveva condiviso turni, interventi e quotidianità con molti colleghi oggi profondamente colpiti dalla sua morte.

Il cordoglio del Comune di Rho

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio dolore con una nota ufficiale. Il sindaco di Rho Andrea Orlandi, l’intera giunta, il comandante Antonino Frisone, tutto il corpo della polizia locale e i dipendenti del Comune si sono stretti attorno alla famiglia della giovane agente.

“Il sindaco di Rho Andrea Orlandi, l’intera giunta amministrativa, il comandante Antonino Frisone insieme con tutto il corpo di polizia locale e tutti i dipendenti del Comune di Rho, esprimono il loro cordoglio”, si legge nel messaggio diffuso dal Comune.

Parole sobrie, ma pesanti, per una perdita che attraversa non solo il comando, ma l’intera macchina comunale. La morte della 29enne ha lasciato un vuoto improvviso tra chi la conosceva e lavorava con lei.

Una tragedia che colpisce una comunità intera

La notizia della morte dell’agente si è rapidamente diffusa a Rho e nell’hinterland nord-ovest di Milano, provocando sgomento e dolore. Il fatto che sia accaduto all’interno del luogo di lavoro, all’inizio del servizio, rende la tragedia ancora più dura da accettare.

Il comando di corso Europa, solitamente punto di riferimento operativo per la sicurezza cittadina, si è trasformato in teatro di una vicenda drammatica e silenziosa. Una morte improvvisa, avvenuta tra divise, turni e responsabilità quotidiane, che riporta con forza l’attenzione anche sul peso umano e psicologico che può gravare su chi lavora ogni giorno nei corpi di polizia locale.

Accertamenti in corso dopo il decesso

Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti del caso per chiarire ogni dettaglio della vicenda. Non risultano, sulla base delle informazioni disponibili, elementi che indichino il coinvolgimento di altre persone.

Resta il dolore di una famiglia, dei colleghi e di una città colpita da una tragedia consumata in pochi istanti. Una giovane agente di appena 29 anni ha perso la vita nel luogo in cui prestava servizio, lasciando sgomenta una comunità intera.

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