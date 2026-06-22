L’America dà lezioni al mondo, ma corre bendata verso la recessione

La frustata americana contro Roma

Donald Trump ha deciso di riaprire il dossier italiano con il metodo che conosce meglio: colpire forte, alzare il volume, trasformare la diplomazia in un regolamento di conti pubblico. Intervistato da Tgcom24 da Maria Luisa Rossi Hawkins, il presidente americano ha affondato il colpo non solo contro Giorgia Meloni, ma contro l’intera NATO: «Non sono solo deluso dall’Italia, ma anche da tutti i leader della NATO. Non so se ritirarmi dall’Alleanza atlantica».

Non è una frase qualsiasi. È una minaccia politica lanciata nel cuore dell’architettura di sicurezza occidentale. Trump non si limita a rimproverare Roma: agita l’idea di un’America pronta a rimettere in discussione il proprio ruolo nell’Alleanza Atlantica. Una vecchia ossessione, quella degli alleati considerati debitori, vestita questa volta con l’urgenza della crisi iraniana e con il rancore personale verso la premier italiana.

La NATO trattata come una fattura scaduta

Il presidente americano ha rimesso sul tavolo la sua contabilità muscolare. Secondo Trump, dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l’Italia e il suo premier non sarebbero disponibili a prendere parte all’azione contro l’Iran e la sua seria minaccia nucleare. La sintesi del messaggio è brutale: «Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene».

È la NATO letta come un conto corrente. Gli Stati Uniti pagano, gli europei incassano, e quando Washington chiama dovrebbero presentarsi senza discutere. Solo che l’Alleanza Atlantica non è una cambiale a vista, né l’interesse nazionale italiano può essere ridotto a una nota a piè di pagina della Casa Bianca. Roma non ha messo in discussione il rapporto con gli Stati Uniti, ma non ha nemmeno accettato che la solidarietà atlantica diventi un automatismo militare per ogni scenario deciso altrove.

Il paradosso, però, è tutto americano. Trump rimprovera agli altri la mancanza di responsabilità mentre presiede un Paese che continua a finanziare la propria potenza globale con deficit enormi, debito federale crescente e una spesa per interessi sempre più pesante. L’America resta una superpotenza. Ma anche le superpotenze, quando vivono a debito, prima o poi devono abbassare la voce o almeno controllare il tono.

Meloni sceglie il silenzio, ma non abbassa la testa

A Palazzo Chigi la decisione è stata chirurgica: non replicare ancora. Dopo le prime risposte ferme, Giorgia Meloni ha scelto di non inseguire Trump nella palude del corpo a corpo verbale. Una scelta meno spettacolare di un contrattacco, ma più utile a evitare che una crisi personale diventi una frattura diplomatica con il principale alleato dell’Italia.

Il silenzio, però, non è passività. Prima dell’ennesima bordata americana, la premier si era presentata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, dove tra selfie e strette di mano aveva consegnato una frase dal significato inequivocabile: «Avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale». Non una replica nominale a Trump, ma un messaggio abbastanza chiaro da attraversare l’Atlantico.

La linea italiana è tutta in questo equilibrio: difendere l’interesse nazionale senza mandare in frantumi il legame con Washington. Una postura difficile, perché Trump costringe gli alleati a scegliere tra l’umiliazione pubblica e l’escalation. Meloni prova a sottrarsi a entrambe.

Tajani cancella l’America, poi prova a ricucire

Dentro il governo, il gesto più visibile lo ha compiuto Antonio Tajani. Il ministro degli Esteri e vicepremier ha cancellato il viaggio negli Stati Uniti previsto per il forum con il segretario di Stato Marco Rubio, dopo le parole di Trump giudicate gravi e offensive nei confronti di Meloni e dell’Italia.

Poi Tajani ha rimesso il casco da pompiere. Ha parlato di dichiarazioni «incomprensibili», ha rivendicato la risposta italiana, ma ha continuato a ripetere che i rapporti con gli Stati Uniti restano solidi e che i dossier aperti devono andare avanti.

Crosetto blinda il fronte militare

Se Tajani presidia la diplomazia, Guido Crosetto tiene il fronte più delicato: quello militare. Il ministro della Difesa ha ribadito che l’Italia è pronta a intervenire a Hormuz, ma solo dentro una cornice di sicurezza.

Crosetto ha insistito sul rapporto solidissimo con gli Stati Uniti e ha chiarito che i rapporti restano assolutamente normali, compresi quelli con l’ambasciatore americano in Italia. Ha anche lasciato intendere quanto sia complicata la posizione dello stesso rappresentante USA a Roma in questi giorni. Perché un ambasciatore può ricucire, spiegare, rassicurare; ma se il presidente incendia il campo ogni poche ore, anche la diplomazia più esperta finisce a lavorare con il secchio in mano.

Nelle ultime ore Crosetto ha sentito il suo omologo americano, Pete Hegseth, incontrato giovedì a Bruxelles alla NATO, poco prima del patatrac. È il canale da non perdere. Le basi USA in Italia, la difesa aerea, i dispositivi NATO, le relazioni con il Pentagono: tutto ciò che conta davvero non può essere lasciato in balìa dell’ennesima scarica verbale di Trump.

Villa Taverna e la diplomazia dopo gli schiaffi

La ricucitura passa anche dai simboli. Il 2 luglio, nei giardini di Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano a Roma Tilman J. Fertitta, si celebrerà la festa per l’Independence Day. Dopo gli schiaffi pubblici di Trump, il governo italiano non diserterà. Anzi, punta a mostrarsi presente, compatto o quasi, per rendere plastico un messaggio: il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione. Forse lo sono con il suo Presidente.

Tajani ha già deciso di esserci, anche se per un passaggio breve, e ci andrà «a testa alta». Matteo Salvini ha assicurato che il governo farà qualcosa di coordinato con i colleghi.

Il presidente che chiede fedeltà mentre l’America scricchiola

Gli Stati Uniti continuano a impartire lezioni al mondo con il tono di chi si crede ancora seduto su una montagna d’oro, ma sotto la vernice imperiale scricchiola il pavimento. A Washington sembrano non accorgersene — o fingono di non accorgersene — ma l’America marcia verso una recessione con la stessa arroganza con cui un ubriaco attraversa l’autostrada convinto che siano le auto a doversi scansare. Forse lo capiranno al midterm, quando la propaganda non basterà più a riempire i carrelli, i tagli fiscali non basteranno a coprire il buco nei conti, e il debito federale presenterà il conto proprio a chi oggi agita il libretto degli assegni contro gli alleati.

Trump può anche minacciare la NATO, sgridare l’Italia e recitare la parte del creditore del pianeta; ma se l’economia americana rallenta, se i consumi si piegano e se Wall Street comincia a fiutare sangue, la superpotenza scoprirà che il problema non erano Roma, Bruxelles o gli europei “ingrati”. Il problema era in casa: una macchina gigantesca alimentata a debito, rabbia e illusioni, lanciata a tutta velocità verso un muro che nessuno, per convenienza o per paura, ha ancora il coraggio di nominare.

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