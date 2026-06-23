Milano, inseguimento fatale nella notte: muore l’agente Francesco Imprezzabile, caccia al conducente dell’Audi Q7

Un turno di pattuglia trasformato in tragedia

Un normale servizio serale si è trasformato in una tragedia alle porte di Milano. Nella serata di lunedì 22 giugno, un agente della Polizia locale, Francesco Imprezzabile, è morto dopo un inseguimento nato da un mancato alt durante un controllo nella zona di Ponte Lambro, alla periferia della città.

L’allarme è scattato intorno alle 21:30, quando un veicolo non si è fermato a un posto di blocco. Da quel momento è iniziata una corsa drammatica, conclusa nel territorio comunale di Peschiera Borromeo, lungo via Milano, la strada che costeggia il fiume Lambro e la pista dell’aeroporto di Linate.

La fuga del suv e la corsa in moto

Secondo le prime ricostruzioni, Imprezzabile era impegnato in un pattugliamento congiunto insieme ad agenti della Polizia di Stato nella zona di Ponte Lambro. Durante il servizio, il conducente di un’Audi Q7, fermato per un controllo, avrebbe accelerato improvvisamente, dandosi alla fuga.

L’agente, in sella alla sua moto di servizio, si è lanciato all’inseguimento del suv. La corsa è proseguita fino a Peschiera Borromeo, dove il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente sull’asfalto. La caduta si è rivelata fatale.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. Al momento, non è chiaro se l’agente sia caduto autonomamente o se possa essere stato speronato dal suv in fuga. È una delle ipotesi che gli accertamenti dovranno chiarire nelle prossime ore.

I soccorsi e il trasferimento al Niguarda

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato in via Milano tre equipaggi: automedica, ambulanza ed elisoccorso. Le condizioni di Francesco Imprezzabile sono apparse subito gravissime.

L’agente è stato trasportato dopo le 21:30 all’ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato in condizioni critiche a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, però, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Davanti al pronto soccorso del Niguarda si sono radunati colleghi della Polizia locale e agenti della Polizia di Stato, mentre a Peschiera Borromeo proseguivano i rilievi sul punto dell’impatto.

Indagini in corso e caccia all’auto pirata

Le indagini sono ora concentrate su due fronti: ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e rintracciare il conducente dell’auto pirata. Il fuggitivo, alla guida dell’Audi Q7, è ancora ricercato.

Gli investigatori stanno lavorando per capire cosa sia accaduto negli ultimi istanti dell’inseguimento: se Imprezzabile abbia perso il controllo della moto durante la corsa o se sia stato urtato dal suv. In via Milano sono intervenuti i colleghi dell’agente e altre forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari.

Francesco Imprezzabile e l’orgoglio per quella divisa

Francesco Imprezzabile era un uomo profondamente legato al suo ruolo nella Polizia locale. Sui suoi profili social aveva raccontato con parole nette e sincere il significato che attribuiva alla divisa.

In uno degli ultimi post pubblicati su Facebook, datato 23 maggio, aveva condiviso una sua foto in sella alla moto di servizio e scritto: “Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità”. Parole che oggi assumono un peso ancora più forte.

Nel post, Imprezzabile spiegava che quello dell’agente non era “un mestiere qualunque”, ma “vocazione, passione e senso del dovere”. Dietro ogni giornata, scriveva, ci sono “sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede”. E aggiungeva che solo facendo tutto con “onestà, rispetto e onore” si può sapere di essere “sulla strada giusta”.

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