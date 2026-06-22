La rabbia delle divise arriva a Roma: il 18 luglio i militari scendono in piazza per stipendi, pensioni e dignità

Una protesta che rompe un silenzio lungo vent’anni

Il 18 luglio 2026, a Roma, il comparto Difesa si prepara a vivere una giornata destinata a pesare nel rapporto tra istituzioni e personale in uniforme. Non si tratta di una semplice mobilitazione sindacale, né di una protesta confinata agli addetti ai lavori. Secondo le sigle promotrici, sarà la più grande manifestazione di piazza del comparto Difesa dal 2003, anno segnato da forti tensioni legate ai rinnovi contrattuali e allo status del personale militare.

A rendere il passaggio ancora più rilevante è la composizione del fronte che ha deciso di muoversi insieme. Per la prima volta con questa compattezza, realtà rappresentative di diverse Forze armate e Corpi dello Stato scelgono una linea comune: USAMi per l’Aeronautica Militare, SiNaFi per il Sindacato Nazionale Finanzieri, NSC per il Nuovo Sindacato Carabinieri, ITAMIL per l’Esercito Italiano e SILMM per la Marina Militare.

È un segnale politico e sociale prima ancora che sindacale. Le divise, storicamente abituate a muoversi su binari separati, questa volta convergono su un messaggio netto: la sicurezza nazionale non può essere evocata solo nei discorsi ufficiali, mentre chi la garantisce ogni giorno vede erodersi stipendi, prospettive previdenziali e attrattività professionale.

Il nodo del contratto 2025-2027: aumenti giudicati insufficienti

Il primo fronte dello scontro riguarda il rinnovo contrattuale 2025-2027, il cui tavolo negoziale, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si è aperto in un clima di forte tensione. Al centro c’è una questione concreta: le risorse stanziate vengono considerate dalle sigle sindacali insufficienti rispetto alla perdita di potere d’acquisto accumulata negli ultimi anni.

La denuncia è chiara. A fronte di un’inflazione cumulata che ha inciso pesantemente sui bilanci familiari, gli aumenti prospettati vengono descritti come “una mancia”, incapace di compensare la svalutazione reale dei salari. Il punto non è soltanto contabile, ma profondamente sociale: il personale militare chiede che la specificità del proprio impiego non resti una formula retorica, ma trovi riconoscimento anche nella retribuzione.

Dietro la protesta c’è il contrasto sempre più evidente tra la narrazione pubblica della sicurezza, della protezione del Paese e della prontezza operativa, e la realtà quotidiana di famiglie che devono fare i conti con mutui, affitti, carburante, alimentari e costi crescenti della vita. La divisa resta, ma il margine economico si assottiglia.

La perdita di attrattività: meno domande e più personale in uscita

La questione salariale non riguarda soltanto chi è già in servizio. Secondo le sigle, il rischio più profondo è il progressivo indebolimento della capacità delle Forze armate di attrarre nuove generazioni. Viene denunciato un esodo di personale e un crollo delle domande di arruolamento, con particolare attenzione ai Volontari in Ferma Iniziale, i VFI.

È proprio qui che la crisi diventa strutturale. Gli stipendi d’ingresso vengono considerati non più dignitosi rispetto al costo della vita, soprattutto per giovani chiamati ad assumere obblighi, vincoli e responsabilità che non hanno equivalenti nel mercato ordinario del lavoro. Se l’arruolamento non rappresenta più una prospettiva stabile e sostenibile, il problema non è solo sindacale: diventa un tema di tenuta dello strumento militare.

Per questo la protesta del 18 luglio non può essere letta solo come una richiesta di aumenti. È anche un allarme sull’attrattività della professione militare, sulla capacità di trattenere competenze e sulla credibilità dello Stato quando chiede sacrifici senza garantire adeguate tutele.

Il paradosso previdenziale: trent’anni di attesa dopo la Legge Dini

Il secondo pilastro della mobilitazione è più tecnico, ma forse ancora più esplosivo: la previdenza complementare. Il tema affonda le sue radici nella Legge Dini, la legge 335 del 1995, che introdusse il sistema contributivo. Quella riforma prevedeva, come strumento di compensazione per le pensioni future più basse, l’avvio della previdenza complementare anche per il comparto Difesa e Sicurezza.

Eppure, a oltre trent’anni da quella svolta, il meccanismo non è mai realmente partito per i militari. Mentre nel settore privato e in altri comparti pubblici i fondi pensione negoziali sono attivi da decenni, per il personale in divisa i decreti attuativi e i tavoli necessari all’avvio non sono mai stati finalizzati.

Il risultato è un vuoto che rischia di trasformarsi in una frattura generazionale. Chi oggi si avvicina alla pensione con un percorso interamente o prevalentemente contributivo può trovarsi davanti a una drastica riduzione dell’assegno pensionistico rispetto all’ultima busta paga. È ciò che può essere definito come una forma di povertà previdenziale differita: non una crisi immediata, visibile nel cedolino del mese, ma un impoverimento programmato nel tempo, destinato a colpire chi ha servito lo Stato per una vita.

Dalle rappresentanze militari ai sindacati: la svolta della Legge 46/2022

La manifestazione del 2026 assume un valore storico anche per un altro motivo: segna la piena emersione della nuova stagione sindacale nelle Forze armate. Fino a pochi anni fa, i militari italiani non potevano costituire sindacati. La rappresentanza era affidata ai Co.Ce.R., organismi interni privi di un effettivo potere contrattuale e senza possibilità di sciopero.

Il passaggio decisivo è arrivato con la Legge 46/2022, che ha aperto la strada ai sindacati militari riconosciuti dal Ministero della Difesa. È un cambiamento profondo, perché consente al personale in divisa di manifestare pubblicamente il proprio dissenso, pur nel rispetto dei limiti previsti: i militari possono scendere in piazza liberi dal servizio e senza uniforme.

Un fronte interforze mai così compatto

La forza simbolica della mobilitazione sta anche nella sua dimensione interforze. Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Carabinieri, Esercito Italiano e Marina Militare convergono in una piattaforma comune attraverso le sigle USAMi, SiNaFi, NSC, ITAMIL e SILMM. È un’immagine potente, perché supera tradizionali differenze ordinamentali, operative e culturali.

Nella storia recente, le rivendicazioni del comparto militare hanno spesso seguito percorsi paralleli, legati alle specificità di ciascuna amministrazione. Questa volta, invece, la mobilitazione nasce da un disagio condiviso: retribuzioni considerate non adeguate, prospettive previdenziali incerte, carriere rese meno attrattive, giovani volontari penalizzati da stipendi d’ingresso giudicati insufficienti.

La compattezza del fronte sindacale indica che la questione non riguarda una singola categoria o una singola Forza armata. Il messaggio che arriva verso Governo, Parlamento e opinione pubblica è più ampio: la condizione del personale militare è diventata un tema nazionale.

La sicurezza nazionale passa anche dalla dignità di chi serve

La protesta del 18 luglio 2026 a Roma si inserisce in un momento in cui il dibattito pubblico parla spesso di difesa, sicurezza, investimenti, capacità operative e ruolo internazionale dell’Italia. Ma il punto sollevato dalle sigle promotrici è netto: la sicurezza nazionale non si costruisce solo con mezzi, tecnologie, piattaforme e programmi di ammodernamento.

Si costruisce anche tutelando la dignità di chi quei mezzi li impiega ogni giorno, di chi vive la disciplina militare, accetta limitazioni personali e professionali, affronta trasferimenti, turni, impieghi operativi e responsabilità particolari. La protesta delle divise mette quindi al centro una domanda politica essenziale: può lo Stato chiedere fedeltà, sacrificio e disponibilità permanente senza garantire un adeguato riconoscimento economico e previdenziale?

Il 18 luglio Roma diventerà il luogo in cui questa domanda uscirà dai tavoli tecnici e prenderà forma pubblica. Non in uniforme, non in servizio, ma con una forza simbolica difficile da ignorare: quella di un comparto che chiede di non essere celebrato solo nelle cerimonie, ma rispettato nella vita reale.

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